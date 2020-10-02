Beyoğlu'nun geleceğine yön verecek plan çalışmaları başladı

Katılımcı bir anlayışla hazırlanması amaçlanan planın ilk toplantısı,dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda, Beyoğlu'nun tüm sorunları kapsamlıca masaya yatırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Beyoğlu İlçesi için katılımcı bir modelle gerçekleştirilecek Strateji Planı çalışmalarını, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kamuoyu tanıtım toplantısıyla başlattı. Toplantıya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Daire Başkanları, Müdürler ve diğer çalışanlar ile kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Beyoğlu sakinleri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan toplantıda, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın Beyoğlu ilçesi strateji planını oluşturmak üzere oluşturduğu katılımcı planlama süreci tartışmaya açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın açılış konuşmasının ardından İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün ve Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan’ın sunumları gerçekleşti. Sunumlardan sonra mikrofon, görüşlerini bildirmeleri üzere katılımcılara bırakıldı.

İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, farklı sınıfsal, kültürel, tarihsel izleri olan insanların bir arada yaşadığı Beyoğlu’nda, yüksek demokrasiyle gelişen bir yaşam kültürü bulunduğunu söyledi. Bu katılımcı plan çalışmasının, Beyoğlu için çok değerli olduğunu kaydeden Polat, “Kararlar alınırken, yerel halkın süreçlere dahil olmasının, kendi yaşadığı çevre ile ilgili karar verici olabildiğinigörmesi konusunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"BU PLAN BEYOĞLU'NUN GELECEĞİNE YÖN VERECEK"

Toplantıda konuşma yapan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, İstanbul’un kalbi olarak tanımladığı Beyoğlu ilçesinin geçmişten bugüne öneminden ve sahip olduğu değerlerden bahsetti. Beyoğlu’nda parça parça yapılan plan ve projelerin ilçenin sorunlarını çözemediğini ifade eden Akgün, Beyoğlu ilçesinin tamamının bütüncül ve katılımcı bir anlayışla yeniden ele alınmasının önemini aktardı. Akgün, yapılacak Strateji Planı'nın Beyoğlu’nun geleceğine, yerel yönetimlerin politika ve uygulamalarına yön verecek bir mutabakat metni olacağını, bu çalışmanın tüm kurumların iş birliği ile yapılmasının oldukça önemli olduğunu kaydetti. Akgün, yeni planlama çalışmalarının Beyoğlu sakinlerinin ihtiyaçlarını gözetecek, yenilikçi, katılımcı, bütüncül, adil ve depreme karşı dayanıklılığı artıracak bir yaklaşımla yapılacağını da sözlerine ekledi.

İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan ise planlanan katılımcı süreçlerle hazırlanacak Strateji Belgesi çalışmasının yapılırken, şeffaf bir süreç izleneceğini, tüm sosyal grupların katılımının sağlanacağının altını çizdi. Doğan,Beyoğlu’nu anlamaya ilişkin yerel ve akademik tüm bilginin ortaya konulup, birlikte öğrenme sürecine girileceğini ifade etti.

BEYOĞLU SAKİNLERİ DE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Toplantının forum bölümünde söz alanlar ise Beyoğlu’nun kentsel çevresi, altyapısı ve dönüşüm süreçlerine ilişkin acilen çözülmesi gereken sorunlardan bahsettiler. Katılımcılar, önümüzdeki süreçte, İBB’den kültürel mirası yaşatarak koruma, yaşlı hakları, yeşil alan, sosyal donatıları artırma, kıyılara erişebilme gibi konulardaki beklentilerini dile getirdiler. Katılımın genişletilmesinin, paydaşlar arası işbirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladılar.

Beyoğlu Strateji Planı, ilçenin öncelikli sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortak bir bakış açısı ortaya koymayı amaçlıyor. Strateji Planı hazırlıklarının bir yıl sürmesi ve başından sonuna kadar Beyoğlu halkıyla birlikte üretilmesi öngörülüyor.