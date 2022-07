Beylikdüzü’nün Sel Kabusu Bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, Beylikdüzü’nde yıllardır yaşanan su baskınlarını sona erdirecek atıksu, yağmursuyu ve dere ıslahı yatırımlarını tamamladı. Projenin tamamlanması nedeniyle, Barış Mahallesi’nde açılış töreni düzenlendi. “150 Günde 150 Proje Maratonu” kapsamında düzenlenen törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Belediyecilikte bazı hizmetlerin “görünmez” olduğunu belirten İmamoğlu, altyapı çalışmalarının bu kapsamda olduğunu kaydetti. “Bir de bazı hizmetler vardır; gösterilmez” diyen İmamoğlu, “Yardımlaşmanın hizmet alanı gibi. Orada hassas davranırsınız. Biz, tabii ki o gösterilmez olan, gösterilmemesi gereken hizmetleri, artırarak, yine göstermeden yapmaya devam edeceğiz. Ama altyapı hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Neyin nasıl ihmal edildiğini ve bu ihmalin karşılığında vatandaşlarımızın nasıl sorunlarla karşılaştığını, hangi kronik problemlerin onların önünde ciddi bir problem olarak büyüdüğünü, bazen sel, bazen su baskını, bazen öyle pozisyonlar var ki can alan, insanların hayatına mal olan bu ortamların düzeltilmesi hususunda özenli bir çalışmayı yürüttük. Bunu anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“39 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZLA SAĞLIKLI DİYALOG KURDUK”

Ev, iş ve siyaset yaşamının son 32 yılının Beylikdüzü’nde geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Geçmiş zamandan bugüne, yerin üstü kadar yerin altını da burada iyi bilirim. Dolayısıyla o altyapı eksikliğinin bizi nasıl zora soktuğunu ve o hizmetlerin giderilmesi noktasında işlerin nasıl yavaş yürüdüğünü, Belediye Başkanı olunca da iş birliği yapma gayretimize rağmen, ne yazık ki karşılık bulamadığımız süreçten sonra bildiğimiz bu eksikliği hızlıca temas ettik. Ve bugün, neredeyse 70 kilometreye yakın atık suyu ve yağmur suyu yatırımlarıyla gerçekten çok özel bir noktaya geldiğimizi görmekteyim” dedi. Hizmet noktasında siyasi parti ayrımı yapmadıklarına vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hangi ilçede, hangi sorun var ise; özenle, titizlikle oraya gittik, çalışmamızı yaptık, analizlerini yaptık. Öncelik neyse, o öncelik doğrultusunda işimizi yaptık. 39 ilçe belediye başkanımızın tamamıyla da sağlıklı diyalog kurma konusunda, çok özenli çalıştık. Hem danışmanlarımız hem siyasi yol arkadaşlarımız, iş birliği noktasında oradaki temsilcileriyle ya da muhataplarıyla, mutlak hizmet arayışıyla bir görüşme ve uzlaşma zemini oluşturmaya gayret ettiler. Bazı belediye başkanlarımız, yine siyasi parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, ortak iş birliğinin keyfini bize yaşattılar. Bunların birçoğu AK Partili. Bize, yaşadıkları zorlukları aktardılar. Yaşadıkları problemi aktardılar. Hemen o zorluğa, o probleme karşılık verdik, imalatını yaptık. Ve şu anda onlar da memnun. Aktardıkları bu zorluklarla yaptığımız bu işlerin açılışlarını da onlarla yapıyoruz.”

“VATANDAŞLARIMIZ, KENDİ KONUMUNUN FARKINA VARDIĞINDA, YÖNETİCİLERİ KUTSALLAŞTIRMAZLAR”

Her açılışa o ilçenin belediye başkanlarını ısrarla davet ettiklerini aktaran İmamoğlu, “Çünkü değerli arkadaşlar, bu yaptığımız hizmetlerin sahibi, Ekrem İmamoğlu değil. Bu yaptığımız hizmetlerin sahibi, ilçe belediye başkanı değil. Ülkemizde yapılan kamu hizmetlerinin hiçbirinin sahibi bir bakan değil, bir milletvekili değil, Cumhurbaşkanı da değil, hiç kimse değil; milletimiz. Sizin paranızı doğru bir biçimde kullanan yöneticiler olarak, biz, sadece görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu bakış ve bu anlayışla vatandaşlarımız, kendi konumunun farkına vardığında, yöneticileri kutsallaştırmazlar. Yöneticilere insan gözüyle bakarlar. Nasıl ki bir evin içerisinde babanın görevi vardır, annenin görevi vardır, çocukların görevi vardır. Nasıl ki bir iş yerinde işin patronunun bir görevi vardır, genel müdürünün, mühendisinin, mimarının, tekstil mühendisinin ya da bir tezgahın başındaki satıcının… Memleketin her ferdinin de bir görevi var. Görevi, sorumluluğu… Yani bu, kimseye biat etmenize, boyun eğmenize, kimseyi kutsallaştırmamıza gerek duymadığımızın izahıdır. Bu bağlamda görev yapıyoruz biz” şeklinde konuştu.

“ALTILI MASA İLE YENİ BİR DÖNEMİN İNŞASINI BAŞLATACAĞIZ”

“Onun için bundan sonra da her ortamımız şeffaf olacak, her ortamımızda yaptığımız işlerimizi, her paydaşıyla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Memleketimizin böyle bir güzel döneme ihtiyacı var. Bu dönemi yerelde nasıl yaşatıyorsak, Allah'ın izniyle, inşallah önümüzdeki seçimde, ülkemizin yaşadığı bütün zorluklardan, bütün sıkıntılarından, bütün problemlerinden, bütün yanlış yönetim anlayışlarından, yanlış yönetici örneklerinden kurtulması için iş birliği yapan, başta o ‘altılı masa’ dediğimiz siyasi mekanizma ve tabii ki ona katkı sunacak diğer demokrat anlayışlı vatandaşlarımızın ve kurum, kuruluşların katkılarıyla yeni bir dönemin inşasını başlatacağız ve mutlak başarıya ulaştıracağız. Bu bize; çok daha fazla özgür, çok daha fazla özgün, çok daha fazla kabiliyetlerinizi ortaya koyma zemini, ortamı yaratacak bir memleket havası estirecek. O memleket havası, bu ülkemizin milletine iyi gelecek” ifadelerini kullandı.

“20 BİN ÇOCUĞUMUZLA STADYUMDA MEZUNİYET YAPACAĞIZ”

Türkiye’nin tarihin en önemli dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bu bağlamda 86 milyon insan olarak, bu ülkenin yetişkin insanları, bireyleri olarak, ülkemizin geleceğinde her kökenden insanımızın, her inançtan insanımızın daha güçlü bir pozisyonda, daha üretken, dünyanın her alanında sesinin en güzel şekilde çıktığı, -ama başarıyla, öyle nara atarak değil- başarıyla, teknikte, üretimde, sanayide, sanatta, kültürde, sporda, şehircilikte, yaşam kalitesinde daha güçlü sesinin çıktığı bir dönemi, hep birlikte var etmenin zeminini hazırlama pozisyonunda olan insanlarız. O bakımdan sorumluluğumuz büyüktür” dedi. İBB’nin ülkemizin önündeki sürece en çok katkı sağlayacak mekanizma olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu bilinçle ve bu sorumlulukla, onun için 10 metro birden inşa ediyoruz. Onun için, şu anda yer altında on binin üstünde insanımız, emekçimiz geleceğin şehrini hazırlama konusunda büyük bir çalışma içerisinde. Onun için, İstanbul'a yaklaşık 15 milyon metrekare daha yeşil alanı hızlı bir şekilde kazandırmanın yoğun bir çabası içerisindeyiz. Onun için, yeşil bir kent ve özenli bir kent, altyapısında kuvvetli bir kent oluşturmayla ilgili arıtma tesislerinden birçok çalışmaya varıncaya kadar özel bir süreci yaşatıyoruz kentimize. Enerji üreten bir kent yönetimi olma konusunda bitirdiğimiz tesislerimiz var. Şu anda yeni hazırladığımız, yine atık yakma tesisinden çöp gazından enerji üretmeye varıncaya kadar, temiz enerjiyle ilgili çalışmaları yürüten bir belediyeyiz. Aynı zamanda bugünün zor gününde, ne yazık ki yoksullukla mücadelede her hanenin sıkıntısına koşan her dertlinin derdine derman olmaya gayret eden, kent lokantası açarak, binlerce yatak kapasitesine ulaşma konusunda kararlı olan, yurtlarını bu şehrin gençlerine hizmet etmek adına hazırlayarak… Aynı zamanda 10 bin çocuğumuz olacak seneye kreşlerimizde. Yakın zamanda bunu 20 bin yapacağız. 20 bin çocuğumuzun bir stadyumda, çığlıklarıyla mezuniyetlerini düşünün kreşten. O günü iple çekiyorum. Onu göstereceğiz İstanbul'a. İstanbul'dan Türkiye'ye iyi bir enerji yaymak ve bu vesileyle Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne, pozitif anlamda, sağlıklı bir cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atmasına katkı vermek için çalışıyoruz.”

“ÇILGIN PROJELERLE İŞİMİZ YOK”

Çalışmalarını “ortak akıl” ve “şeffaflık” anlayışlarıyla sürdürdüklerini belirten İmamoğlu, “Halkın bütçesini, halkımızla paylaşarak anlatıyoruz. İsrafa son veriyoruz. Bir avuç insanın değil, 16 milyon insanın faydalanacağı metotlarla yönetimimizi, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çıldırmış, insanların hayatına zarar veren çılgın projelerle işimiz yok. Bizim işimiz, İstanbulluların yaşam kalitesini en iyi şekilde sürdürebilecekleri alanları ve projeleri var etmek” diye konuştu. Bazı kesimlerin kendilerinin 3 yıllık görev dönemini, geçmiş dönemin 25 senesi ile eleştirmeye çalıştığını hatırlatan İmamoğlu, “3 yılı anlatırken, bizi 25 yılla kıyaslıyorlar. 3 yılı konuşurken, 25 yılda yaptıklarıyla bize cevap vermeye gayret ediyorlar. 3 yılın etkisi, bunlara 25 yıllık geçmişi anlatmak zorunda bırakıyorsa, siz düşünün bizim 5 yılda, 10 yılda bu şehre, bu ülkeye yapacaklarımızı. İstanbulluya daha insanca, daha huzurlu, daha kaliteli bir yaşam hazırlıyoruz ve hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

500 BİN İSTANBULLUYU ETKİİYOR

Törende, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP milletvekili Sibel Özdemir, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Çalık, Başa ve beraberlerindeki heyetle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Beylikdüzü ilçesinin tamamı ile Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bir kısmını ilgilendiren çalışmalar, yaklaşık 500 bin İstanbulluyu etkiliyor. İSKİ, Beylikdüzü ilçesi ve bölgenin kronik altyapı sorunlarını çözecek projeyi tamamlandı. Yağışlı havalarda sel ve su taşkınlarına sebep olan eski alt yapı sistemi tamamen yenilendi.

MARMARA DENİZİ’NE ATIKSU AKIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Çalışmalar, Haziran 2019 ‘da başladı. Yetersiz kesite sahip ve kullanım ömrünü tamamlamış atıksu ve yağmur suyu hatları yenilendi. Uzun yıllardır kronik sorun haline gelen; Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Enver Adakan Caddesi, Liman Yolu Caddesi, Osman Gazi Caddesi, Demokrasi Caddesi gibi ana arter ve sokaklarda atıksu ve yağmursuyu ayrımı yapılarak su baskınları önlendi. Ayrıca ilçenin önemli derelerinden olan Kavaklıdere ile Çukur Bostan derelerinin de ıslahları tamamlandı. Böylece, bölgede yaşanan su baskınlarından ve atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin de önüne geçildi. Marmara Denizi’ne akan atıksular da engellenerek Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlandı. Çalışmalar kapsamında, toplam 45 bin 570 metre atıksu, 20 bin 700 metre yağmur suyu kanalı ile 5 bin 5 metre dere ıslahı yapıldı. Projeyei 2019 Haziran’dan itibaren 880 milyon lira harcandı. Yatırımların toplamı, devam eden projeler sonunda 1,6 milyar lirayı bulacak.