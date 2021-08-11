BEYLİKDÜZÜ YANGIN BÖLGESİNDEKİ YARALARI SARIYOR

Beylikdüzü Belediyesi, yurt genelindeki orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden biri olan Bodrum’a verdiği desteğin ardından Milas ve Marmaris ilçelerinde de incelemelerini sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Meclis Üyesi Nazife Figen Karahan, Projeler ve İletişim Koordinatörü Cihan Şehla ve Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer öncülüğünde bölgede saha ziyaretleri gerçekleştiren Afet Koordinasyon Heyeti, Bodrum, Milas ve Marmaris Belediyeleri Yangın Koordinasyon Merkezlerini ziyaret etti. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan ve belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyen heyet, gerekli desteğin sağlanması adına kapsamlı bir çalışma başlattı.

İkinci afet destek tırı Muğla’ya ulaştı

Öte yandan Beylikdüzü’nden Bodrum Belediyesi’nin hizmetlerinin aksamaması adına bölgeye gönderilen 2 adet katı atık toplama aracı ve 13 kişiden oluşan ekibin ardından yangın bölgesine gönderilmek üzere yola çıkan ikinci afet destek tırı da Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı. İçerisinde seyyar duş, seyyar tuvalet, plastik su tankı ile sıvı el sabunu, şampuan, ıslak mendil, dezenfektan, maske, yanmaz eldiven ve el feneri gibi ihtiyaç malzemeleri bulunan destek tırı Muğla Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Ayrıca Bodrum Belediyesi Yangın Koordinasyon ekibiyle yangına ve yangın sonrası hasara dair görüşme yapan Afet Koordinasyon Heyeti, bu görüşmenin ardından Afet Koordinasyon Merkezi şantiyesini de ziyaret etti. Mumcular bölgesi, Mazı, Gökbel ve Çökertme (Milas) bölgeleri ziyaretinin ardından vatandaşlarla da görüşen heyet, yanan zeytinlik alanları gezerek, Milas’a bağlı Beyciler Köyü’nde incelemelerde bulundu ve yanan evler ile bahçelerin durumunu tespit etti. Marmaris’te yangından en çok etkilenen İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Hisarönü ve Datça yolunu ziyaret eden heyete Belediye Meclis Üyesi Emine İhtiyar da eşlik etti. Heyet daha sonra Menteşe Fesleğen Yangın Söndürme ekipleri toplanma ve koordinasyon merkezine geçerek burada yangınla mücadele eden İBB İtfaiye ekiplerini de ziyaret etti.

Çalık: Dayanışmamız omuz omuza sürecek

Yangından etkilenen tüm bölgelerde yaraları dayanışmayla saracaklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çalışma arkadaşlarımız yangın bölgelerinden Marmaris, İçmeler ve Turunç’u da ziyaret etti. Yangının izlerini Bayır Köyü sakinleriyle konuşarak gözlemlediler. Artık çok daha tedbirli davranmak gerekiyor. Yaraları birlikte saracağız. Bodrum’u, Marmaris’i Milas’ı ve diğer tüm bölgeleri birlikte yeşerteceğiz. Bölgede yetkililerce belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda organize olarak gerekli desteğimizi sürdüreceğiz. Dayanışma köprüleri kurarak emekle ve iş birliğiyle güzel ülkemizi yeniden yeşerteceğiz. Dayanışmamız omuz omuza sürecek ve zarar gören tüm bölgelerimiz en kısa sürede eski haline gelecektir.” dedi.