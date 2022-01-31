Beylikdüzü Metrosunu İstiyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metro hattının Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmaması üzerine açıklamalarda bulundu. Beylikdüzü halkının yıllardır metro beklediğini ancak defalarca söz verilmesine rağmen projenin uygulamaya konmadığını belirten Başkan Çalık, “Ekrem Başkan’ın göreve gelir gelmez ilk işi İstanbul’un çeşitli bölgelerinde türlü basiretsizlikler yüzünden durdurulan, bekletilen metro hatlarını canlandırmak oldu. Beylikdüzü’ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki, her şeyi hazır metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB’nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor; konu kamuoyuna yansıyınca da ‘Belge eksik’ deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir, yoksa İstanbul halkı mı?” ifadelerini kullandı.

“Toplu taşıma hakkı bir imzaya mahkum edilemez”

İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının en az 3.5 milyon İstanbullu için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Çalık, “Metronun geçeceği 6 ilçe de Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği belediyeler. Ama iktidar bu tavrıyla CHP’li belediyeleri değil, vatandaşı, İstanbulluları cezalandırıyor. Yüzbinlerce Beylikdüzülünün, milyonlarca İstanbullunun toplu taşıma hakkı bir imzaya mahkum edilemez. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez. Hele de ekonomik krizle boğuştuğumuz, halkımızın kamu hizmetine en çok ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde. Buradan ilan ediyorum: Beylikdüzü’nün, bu bölgede yaşayan insanımızın, İstanbulluların metro hakkını Ekrem Başkanımız’la birlikte sonuna kadar savunacağım.” şeklinde konuştu. Başkan Çalık’ın açıklamaları kamuoyunda yankı bulurken çok sayıda destek mesajı aldı.