Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi İbadete Açıldı

Alevilik inanç ve kültürünün doğa ile kurduğu saygı ilişkisi dikkate alınarak doğal malzemelerin kullanıldığı ve Alevi inancının ‘bir araya getirici, birleştirici’ değerleri göz önünde tutularak tasarlanan Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi, dağıtılan birlik lokmasıyla ibadete açıldı. Alevilik inancında bulunan birlik çağrısına uygun olarak ilk defa bir cemevi açılışı her inanç ve kültürden insanın katılımı ile gerçekleşti. Cem meydanından muhabbet meydanına, aşevinden açık alanlarına kadar her yönüyle geleneksel karakteri barındıran ve bu özelliğiyle örnek bir proje olarak kente kazandırılan cemevinin açılışına; Hacı Bektaş-i Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgüz, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Karacaahmet Sultan Dergahı Başkanı Muharrem Ercan gibi pek çok Alevi ve Bektaşi dernek temsilcisi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katılım sağladı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül’ün açılış duasıyla başlayan program, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi için hazırlanan tanıtım videosu gösterimi ve kadın ozanların bağlama eşliğindeki deyişleriyle devam etti.

Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi’nin Yönetimi Kadınlara Emanet Edildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık törende yaptığı konuşmasında, “Alevi öğretisinde kadınlara dönük eşitlikçi bakıştan ve Fatma Ana’ya gösterilen hürmetten hareketle Cemevi ve Kültür Merkezi’mize onun adını verdik. Eşitlik temelli, katılımcı demokrasinin örneği Fatma Ana Cemevi artık kadınlara emanet. Cemevinin ihtiyaçları, yapılacak etkinlik ve organizasyonların tamamını kadınlar yürütecek.” diyerek kadın erkek eşitliğine vurgu yaptı. Başkan Çalık konuşmasının devamında Türkiye’de ilk defa bir cemevinin belediye tarafından açılan bir mimari tasarım yarışmasıyla yapıldığını belirterek, “Bugün artık, çağın gereklerine uygun cemevlerinin yapılması büyük önem arz ediyor. Uygulanacak projenin yarışma ile seçilmesi de bizim için önemli. Çünkü halkımızın ortak kullanımına açık olan mekanların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi demokrasinin gereklerinden biridir. İstiyoruz ki, bu binada hayat hiç durmasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önceki dönem Beylikdüzü’nde başlattığı adımlar, bugün hem Beylikdüzü’nde hem de İstanbul’un dört bir yanında barış ikliminin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Cemevi hem inanç mekanları hem de kütüphaneden dersliklere kadar kültürel alanlarıyla tam donanımlı, modern ve günümüz ihtiyaçlarına da cevap veren özelliğiyle birçok açıdan ilkleri barındırıyor. Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde barış, dostluk, hoşgörü gibi değerleri en üstte tutan, tüm insanlığı kardeş bilen Alevi kültürünün Beylikdüzü’nde özgürce yaşamasına katkı vermeyi amaçlıyoruz. Bu ocağın kapıları, ilçemize ve İstanbul’a olduğu kadar; ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm canlara da açık olacaktır. Bugün hep birlikte ettiğimiz tüm hayırlı duaların kabul olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: Cemevleri birer ibadethanedir

Konuşmasında cemevlerinin birer ibadethane olduğunu dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde hayal edilen birçok işin ve projenin hayata geçiyor olması benim için büyük önem taşıyor. Bugün, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin açılışında sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bu eserin var olmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada güzel hizmetler, dualar ve buluşmalar olacağını biliyorum. Bu topraklarda çok acılar gördük. Ama özellikle Hacı Bektaş-ı Veli döneminin o güzel insanlarının bambaşka bir aydınlanmayı bu topraklara yaşattığını da hepimiz biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadının değerine ve Alevi inancındaki yerine vurgu yapan Hacı Bektaş-i Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy ise “Dostlar şunu unutmayın ki; Fatıma Ana olmasa Hz. Ali olmazdı, Kadıncık Ana olmasa Hacı Bektaş olmazdı.” dedi. Konuşmaların ardından okunan lokma duasıyla vatandaşlara birlik lokması ikram edildi.