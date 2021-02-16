banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
TÜİK başkanı görevden alındı...
TÜİK başkanı görevden alındı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 100 TL OLDU

Beylikdüzü Belediyesi, işçilerin haklarını korumak ve güvence altına almak adına DİSK Genel-İş Sendikası’yla toplu iş sözleşmesi imzaladı. İşçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini daha iyi bir noktaya taşımayı hedefleyen sözleşmeyle haftalık çalışma saati 40’a indirilirken yürütülecek ücret politikasıyla en düşük ücret 3 bin 100 TL oldu. İmza töreninde yaptığı konuşmada emekçinin her zaman yanında olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Emek ve alın terinizin karşılığının verilmesi benim daima birinci önceliğim olacaktır. Toplu iş sözleşmesinin bütün yol arkadaşlarıma ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güncel 16.02.2021, 09:57
2
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 100 TL OLDU

Kamu emekçilerinin haklarını alması ve demokratik bir düzende çalışmalarını sağlaması hedefiyle daima işbirliği içerisinde olan Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesine imza attı. İşçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel düzeylerini daha da iyi noktaya taşımayı amaçlayan sözleşmenin imza töreninde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık imzayı, DİSK-Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Adil Çiftçi ile attı. Hazırlanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte, personele ödenen mali hakların artırılmasının yanı sıra iş barışını da sağlayacak şekilde bir ücret politikası yürütülecek. Sözleşme kapsamında, haftalık 45 saat olan çalışma süresi 40 saate indirilerek çalışma saatlerinde adalet sağlanırken mali haklarda yapılan düzenlemelerle 3 bin 100 liranın altında ücret alan personel kalmayacak.

Çalık: En kıymetli şey, işçinin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını alabilmesi

DİSK’in kuruluşunun 54. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün benim güzel yol arkadaşlarımla birlikte mutlu çalışacakları, alın terlerinin karşılığını bulacağı, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının da korunduğu ve güvence altına alındığı toplu iş sözleşmesini imza altına alacağız. Benim için en kıymetli olan şey, işçinin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını alabilmesidir. Çalışmak ve üretmek en kutsal iştir. Hele ki toplum için fayda üreten bir kurumda çalışıyor olmanın keyfi bambaşkadır. Sizlerle birlikte Beylikdüzü’ne hizmet etmenin onurunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Gayretiniz, emeğiniz ve alın terinizin karşılığının verilmesi benim daima birinci önceliğim olacaktır. Toplu iş sözleşmesinin bütün yol arkadaşlarıma ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir Beylikdüzü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Masa başında toplu sözleşme imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Törende konuşma yapan DİSK-Genel İş Sendikası 2 No'lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi, “İşçi, emeğinin karşılığını toplu sözleşme masasında alır. Bugün burada masa başında toplu sözleşme imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mehmet Murat Çalık başkanımıza, başkan yardımcılarına, meclis üyeleri ve tüm bürokratlara teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra toplu sözleşmenin haklarını sonuna kadar vereceğimizin sözünü veriyorum” dedi. Süreç boyunca emek veren bir diğer isim olan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş ise “Toplu sözleşmenin ana yasası haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi oldu. Bu 40 saat toplu sözleşmelerde işçiler için devrim sayılabilecek bir olay. Hem sendika hem de belediyemiz bu konuda çok duyarlı oldular. Belediyemizde 3 bin 100 liranın altında ücret alan olmayacak. Birçok sosyal hakkı da yüzde 100’e varan şekilde güncelledik. Bunun dışında işçiden yana 6-7 madde daha ilave edildi. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16