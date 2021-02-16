BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 100 TL OLDU

Kamu emekçilerinin haklarını alması ve demokratik bir düzende çalışmalarını sağlaması hedefiyle daima işbirliği içerisinde olan Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesine imza attı. İşçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel düzeylerini daha da iyi noktaya taşımayı amaçlayan sözleşmenin imza töreninde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık imzayı, DİSK-Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Adil Çiftçi ile attı. Hazırlanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte, personele ödenen mali hakların artırılmasının yanı sıra iş barışını da sağlayacak şekilde bir ücret politikası yürütülecek. Sözleşme kapsamında, haftalık 45 saat olan çalışma süresi 40 saate indirilerek çalışma saatlerinde adalet sağlanırken mali haklarda yapılan düzenlemelerle 3 bin 100 liranın altında ücret alan personel kalmayacak.

Çalık: En kıymetli şey, işçinin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını alabilmesi

DİSK’in kuruluşunun 54. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün benim güzel yol arkadaşlarımla birlikte mutlu çalışacakları, alın terlerinin karşılığını bulacağı, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının da korunduğu ve güvence altına alındığı toplu iş sözleşmesini imza altına alacağız. Benim için en kıymetli olan şey, işçinin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını alabilmesidir. Çalışmak ve üretmek en kutsal iştir. Hele ki toplum için fayda üreten bir kurumda çalışıyor olmanın keyfi bambaşkadır. Sizlerle birlikte Beylikdüzü’ne hizmet etmenin onurunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Gayretiniz, emeğiniz ve alın terinizin karşılığının verilmesi benim daima birinci önceliğim olacaktır. Toplu iş sözleşmesinin bütün yol arkadaşlarıma ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir Beylikdüzü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Masa başında toplu sözleşme imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Törende konuşma yapan DİSK-Genel İş Sendikası 2 No'lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi, “İşçi, emeğinin karşılığını toplu sözleşme masasında alır. Bugün burada masa başında toplu sözleşme imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mehmet Murat Çalık başkanımıza, başkan yardımcılarına, meclis üyeleri ve tüm bürokratlara teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra toplu sözleşmenin haklarını sonuna kadar vereceğimizin sözünü veriyorum” dedi. Süreç boyunca emek veren bir diğer isim olan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş ise “Toplu sözleşmenin ana yasası haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi oldu. Bu 40 saat toplu sözleşmelerde işçiler için devrim sayılabilecek bir olay. Hem sendika hem de belediyemiz bu konuda çok duyarlı oldular. Belediyemizde 3 bin 100 liranın altında ücret alan olmayacak. Birçok sosyal hakkı da yüzde 100’e varan şekilde güncelledik. Bunun dışında işçiden yana 6-7 madde daha ilave edildi. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.