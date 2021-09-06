BEYLİKDÜZÜ ATATÜRK’Ü İKİ ÖNEMLİ İSİMDEN DİNLEDİ

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları; Çardak Altı Sohbetleri’nden mezatlara, konserlerden spor turnuvalarına kadar pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Edebiyat, kültür sanat, müzik ve siyaset gibi pek çok alanda önde gelen ismi İstanbullular ile bir araya getiren festivalin altıncı günü de, Gündüz Mezatı ile başladı. Her gün “Gelecek” temasıyla farklı bir konunun ele alındığı Çardak Altı Sohbetleri ise iki önemli ismi ağırladı. Dopdolu geçen günün devamında saatler 21.30’u gösterdiğinde Türk halk müziğinin sevilen ismi Hüseyin Turan, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yerini aldı. Oldukça keyifli geçen konserde sanatçıya plaket takdimini; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve Beylikdüzü Sivaslılar Derneği Yönetimi yaptı. Turan’a aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını desteklemek için hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nin mahsullerinden ve atalık tohumlardan oluşan bir sepet hediye edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattılar

Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği Çardak Altı Sohbetleri beşinci gününde, ressam ve hat sanatçısı Etem Çalışkan ile tarihçi Sinan Meydan’ı konuk etti. “Gelecek ve Tarih” konulu söyleşi, vatandaşlar tarafından oldukça büyük bir ilgi ve beğeni topladı. Meşhur Atatürk tasviri ve Anıtkabir’de yaptığı çalışmalarla tanınan Etem Çalışkan, “Anıtkabir bir mezarlıktan ziyade bir müze değerindedir. Anıtkabir yapılırken, duvarları örülürken, taş ustaları çalışırken yaşamaya değerdi ve ben yaşadım. Anıtkabir’e hizmet etmek onurdur.” dedi. Entelektüel Atatürk’ü anlatan Sinan Meydan ise “Atatürk bir savaş dâhisi olmasının ötesinde bir barış dâhisidir. Aynı zamanda olağanüstü de entelektüel bir liderdir. Anıtkabir’e gittiğinizde Atatürk Kütüphanesi’ni göreceksiniz. Orada 4 bine yakın kitap var ve onlar Atatürk’ümüzün altını çizerek okuduğu kitaplar. Atatürk iyi bir okur olmasının yanı sıra iyi de bir yazardı. Okuduğu kadar pek çok da kitap yazmış. Atatürk, sadece devlet kuran büyük önder olmasının ötesinde gerçek bir entelektüel lider.” ifadelerini kullandı.

4 Eylül unutulmadı

Festival kapsamında aynı zamanda, Sivas Kongresi’nin 102’inci yıldönümü ile 10. Dünya Sivaslılar Günü etkinliği düzenlendi. Yaşam Vadisi Çanakkale Rölyefi Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinliğe; Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi parti temsilcileri, Beylikdüzü Sivaslılar Derneği yönetimi ve vatandaşlar katılım sağladı. Manda ve himayenin reddedildiği ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı özel gün, günün anlam ve önemini anlatan resim sergisiyle taçlandı. Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Çalık, “4 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti’nin kırılma anlarından biridir. Bu ülke inşallah kurucu değerlerine bağlı evlatlar yetiştirir. 4 Eylülleri, 23 Nisanları, 19 Mayısları Beylikdüzü’nde anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz.” dedi. Kaymakam Altınpınar ise “102 yıl önce Türk milleti ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ şiarıyla bir araya geldi. Bu sebeple Sivas Kongresi, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir mihenk taşı olmuştur. Sivas kongre binasının bir kopyası olan kültür merkezinin ilçemize kazandırılmasında sürece doğrudan katkı veren Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.