Beylikdüzü Ata'sını anacak
Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümünü gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anacak. Etkinlikler her yıl olduğu gibi 10 Kasım Çarşamba günü 09.05’te, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Saatler 13.00’ı gösterdiğinde de Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu iş birliğiyle “Atatürk Samsun’da” isimli serginin açılışı gerçekleşecek.
Etkinlikler kapsamında ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için ikindi namazı sonrası FSM Camii’nde, saat 18.00’da ise Gürpınar Cemevi’nde mevlid okutularak lokma dağıtımı yapılacak.
Son olarak ise saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ali Altay’ın “Ata Türküleri” isimli konserinde Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği türküler hep bir ağızdan seslendirilecek.
TARİH: 10 Kasım Çarşamba
- ÇELENK SUNMA TÖRENİ
YER: Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı
SAAT: 09.05
- ATATÜRK SAMSUN’DA RESİM SERGİSİ
YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi/Giriş Kat- Kırmızı Kedi Kitabevi Önü
SAAT: 13.00
- MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI
YER: FSM Cami
SAAT: 15.34 / İkindi namazı sonrası
- MEVLİD OKUTULMASI / LOKMA DAĞITIMI
YER: Gürpınar Cemevi
SAAT: 18.00
- “ATA TÜRKÜLERİ” KONSERİ
YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi /Beylikdüzü Sahnesi
SAAT: 20.30
ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü / İstanbul