banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi

Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada

Beykoz’da düzenlen bisiklet yarışında, bisikletlilerden biri, virajı alamayarak tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise kaza yapan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel 15.06.2021, 17:25

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Beykoz'da sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında, yarışan bisikletlilerden biri, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak, yol kenarında bulunan tel bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Yarışan başka bir bisikletli ise yere savrulan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493