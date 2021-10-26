banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Dolar zirveyi terk ediyor!
Dolar zirveyi terk ediyor!
Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur
Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur

'BEST OF RUMELİ' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla ertelenen Best Of Rumeli Ödül Töreni, Rumeli Üniversitesi katkıları ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Salonu’nda görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirildi.

Güncel 26.10.2021, 09:35
'BEST OF RUMELİ' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Binlerce kişinin katıldığı oylamalar sonucunda 26 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri verildi.

Balkanların önde gelen başarılı isimlerinden Yusuf Emin ve Havva Karakaş’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Atatürk heykellerinden özel olarak yaptırılan ödüller, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek sahiplerine takdim edildi.

Törene katılanlar arasında Suzan Kardeş, Özgün Uğurlu, Can Nergis, Gani Müjde, Gülçin Ergül, Serkan Çağrı, Filiz Ahmet, Yalçın Bayar, Hanka Paldum ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan gibi pek çok değerli isim yer aldı. Törene katılamayan Demet Evgar ve Melih Mahmutoğlu gibi isimler ise törene gönderdikleri görüntüler eşliğinde organizasyona teşekkürlerini iletti.

Ünlü birçok isme ödül yağdı!

"En İyi Erkek Sanatçı" ödülünü Özgün Uğurlu’nun, "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü Gülçin Ergül’ün, aldığı törende, Suzan Kardeş, Bekriya Rumeli Clup albümü ile ‘’En İyi Rumeli Albümü’’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ ödülü bu yıl Can Nergis’in olurken, ‘’En İyi Kadın Sanatçı’’ ödülü ise Demet Evgar’a verildi.

Gecede Gani Müjde ‘’En İyi Senarist’’ seçilirken, ‘’En İyi TV Programcısı’’ ödülünün sahibi ise Güneri Civaoğlu oldu.

‘’En İyi Rumeli Kültür Elçisi’’ ödülü Serkan Çağrı’ya verilirken, ‘’En İyi Film’’ ödülü BKM’den Annemin Yarası sinema filmine takdim edildi.

‘’En İyi Modacı’’ Perihan Akı seçilirken Melih Mahmutoğlu ‘’En iyi Sporcu’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende ayrıca, ‘’En İyi Müzik Kanalı’’ kategorisinde Dreamtürk TV Kurumsal İletişim Sorumlusu Emine Sancaklı, ‘’En İyi Ulusal Radyocu’’ kategorisinde Emre Mutlu ve ‘’En İyi Magazin Programı’’ kategorisinde Magazin D ekibinden Barış Agil ödül aldı.

Törenin açılışında Nilay Öncüloğlu sahne alırken, müzik dünyasından ödül alan sanatçıların tamamı ödüllerini aldıktan sonra birer şarkı söyledi. Programın ilerleyen dakikalarında Vardarın Üstünde Folklor Ekibi’nin gerçekleştirdiği dans gösterisi ise katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Ödül Alan Kişilerin Tam Listesi

• En İyi Duayen Sanatçı Muammer Ketencoğlu

• En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı Rumelili Doğan

• En İyi Radyo Program Yapımcısı Hopsa Ayhan

• En İyi Ulusal Radyocu Emre Mutlu (Radyo D)

• En İyi Kadın Oyuncu Demet Evgar

• En İyi Erkek Oyuncu Can Nergis

• En İyi Gazeteci Yalçın Bayar

• En İyi Kadın Sanatçı Gülçin Ergül

• En İyi Erkek Sanatçı Özgün Uğurlu

• En İyi Yazar Alev Alatlı

• En İyi TV Programcısı Güneri Cıvaoğlu

• En İyi Sporcu Melih Mahmutoğlu

• En İyi Akademisyen Profesör Yusuf Hamzaoğlu

• En İyi Modacı Perihan Akı

• En İyi Film BKM Annemin Yarası

• En İyi Senarist Gani Müjde

• En İyi Aranjör Serkan Balkan

• En İyi Rumeli Albümü Suzan Kardeş

• En İyi Rumeli Kültür Elçisi Serkan Çağrı

• En İyi Çıkış Yapan Rumeli Ses Sanatçısı Rumeli Ayhan

• En İyi Sosyal Medya Fenomeni Belma Karaköse

• En İyi Elena Ristevska Makedon Sanatçı

• En İyi Boşnak Sanatçı Hanka Paldum

• En İyi Arnavut Sanatçı Big Mama

• En İyi Magazin Programı Kanal D Magazin

• En İyi TV Müzik Kanalı Dream Türk

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2