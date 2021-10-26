'BEST OF RUMELİ' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Binlerce kişinin katıldığı oylamalar sonucunda 26 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri verildi.

Balkanların önde gelen başarılı isimlerinden Yusuf Emin ve Havva Karakaş’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Atatürk heykellerinden özel olarak yaptırılan ödüller, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek sahiplerine takdim edildi.

Törene katılanlar arasında Suzan Kardeş, Özgün Uğurlu, Can Nergis, Gani Müjde, Gülçin Ergül, Serkan Çağrı, Filiz Ahmet, Yalçın Bayar, Hanka Paldum ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan gibi pek çok değerli isim yer aldı. Törene katılamayan Demet Evgar ve Melih Mahmutoğlu gibi isimler ise törene gönderdikleri görüntüler eşliğinde organizasyona teşekkürlerini iletti.

Ünlü birçok isme ödül yağdı!

"En İyi Erkek Sanatçı" ödülünü Özgün Uğurlu’nun, "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü Gülçin Ergül’ün, aldığı törende, Suzan Kardeş, Bekriya Rumeli Clup albümü ile ‘’En İyi Rumeli Albümü’’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ ödülü bu yıl Can Nergis’in olurken, ‘’En İyi Kadın Sanatçı’’ ödülü ise Demet Evgar’a verildi.

Gecede Gani Müjde ‘’En İyi Senarist’’ seçilirken, ‘’En İyi TV Programcısı’’ ödülünün sahibi ise Güneri Civaoğlu oldu.

‘’En İyi Rumeli Kültür Elçisi’’ ödülü Serkan Çağrı’ya verilirken, ‘’En İyi Film’’ ödülü BKM’den Annemin Yarası sinema filmine takdim edildi.

‘’En İyi Modacı’’ Perihan Akı seçilirken Melih Mahmutoğlu ‘’En iyi Sporcu’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende ayrıca, ‘’En İyi Müzik Kanalı’’ kategorisinde Dreamtürk TV Kurumsal İletişim Sorumlusu Emine Sancaklı, ‘’En İyi Ulusal Radyocu’’ kategorisinde Emre Mutlu ve ‘’En İyi Magazin Programı’’ kategorisinde Magazin D ekibinden Barış Agil ödül aldı.

Törenin açılışında Nilay Öncüloğlu sahne alırken, müzik dünyasından ödül alan sanatçıların tamamı ödüllerini aldıktan sonra birer şarkı söyledi. Programın ilerleyen dakikalarında Vardarın Üstünde Folklor Ekibi’nin gerçekleştirdiği dans gösterisi ise katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Ödül Alan Kişilerin Tam Listesi

• En İyi Duayen Sanatçı Muammer Ketencoğlu

• En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı Rumelili Doğan

• En İyi Radyo Program Yapımcısı Hopsa Ayhan

• En İyi Ulusal Radyocu Emre Mutlu (Radyo D)

• En İyi Kadın Oyuncu Demet Evgar

• En İyi Erkek Oyuncu Can Nergis

• En İyi Gazeteci Yalçın Bayar

• En İyi Kadın Sanatçı Gülçin Ergül

• En İyi Erkek Sanatçı Özgün Uğurlu

• En İyi Yazar Alev Alatlı

• En İyi TV Programcısı Güneri Cıvaoğlu

• En İyi Sporcu Melih Mahmutoğlu

• En İyi Akademisyen Profesör Yusuf Hamzaoğlu

• En İyi Modacı Perihan Akı

• En İyi Film BKM Annemin Yarası

• En İyi Senarist Gani Müjde

• En İyi Aranjör Serkan Balkan

• En İyi Rumeli Albümü Suzan Kardeş

• En İyi Rumeli Kültür Elçisi Serkan Çağrı

• En İyi Çıkış Yapan Rumeli Ses Sanatçısı Rumeli Ayhan

• En İyi Sosyal Medya Fenomeni Belma Karaköse

• En İyi Elena Ristevska Makedon Sanatçı

• En İyi Boşnak Sanatçı Hanka Paldum

• En İyi Arnavut Sanatçı Big Mama

• En İyi Magazin Programı Kanal D Magazin

• En İyi TV Müzik Kanalı Dream Türk