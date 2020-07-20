Besleyici ve onarıcı makyajın sırrı!

Güçlendiren ve uzatan rimel!

Dünyanın organik kozmetik lideri The Organic Pharmacy’den anında hacim kazandıran ve kirpik uzatan rimeli, eş zamanlı olarak kirpiklerinizi besliyor ve onarıyor.

Anında hacim verip kirpikleri uzun gösteren The Organic Pharmacy’nin doğal içerikli rimeli, makyaj anında eşsiz bir besleyici özelliğe sahip. İçeriğindeki bitkilerden elde edilmiş mum, argan yağı, zerdeçal ve hyaluronik asit ile zenginleştirilmiş formülü ile kirpiklerinize bakım yapıyor. Tereddüt etmeden her gün kullanabileceğiniz doğal rimel ile artık daha uzun ve daha güçlü kirpikleriniz oluyor.

Güneş Işıltısı Yanaklarınızda!

The Organic Pharmacy’den muhteşem bir reçete var. İncecik dokusuyla cildinizi pürüzsüzleştiren ve renklendiren krem allık, cildinize anında ışıltı ve pürüzsüzlük katıyor. Hyaluronik Asit ve kadife çiçeği özü tüm cilt renklerine uyum sağlarken eş zamanlı olarak nemlendirme özelliğine de sahip.