banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
THY'nin bu kararı çok tartışılacak!
THY'nin bu kararı çok tartışılacak!
Rusya’nın uçuşlar için açıkladığı 3 kriteri Türkiye karşılıyor mu?
Rusya’nın uçuşlar için açıkladığı 3 kriteri Türkiye karşılıyor mu?
İngiltere'nin Türkiye uçuşlarına başlama tarihi belli oldu
İngiltere'nin Türkiye uçuşlarına başlama tarihi belli oldu
Bakan Pakdemirli’den Heybeliada açıklaması
Bakan Pakdemirli’den Heybeliada açıklaması

Beşiktaş ve Sarıyer'de maske kuralı yine hiçe sayıldı, kimi koluna taktı kimi elinde gezdirdi

Maske takma zorunluluğuna rağmen Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde bu kurala uyulmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar hiç maske takmazken, kimileri ise maskeyi çene altlarına ya da kollarına taktı, bazıları da ellerinde gezdirdi. Virüsten dolayı aylardır çocuğuna sarılamayan bir baba, "İnsanlar sosyal mesafeye dikkat etmiyor, maske takmıyor. Ben çocuğumu öpemiyorum, ona sarılamıyorum" dedi. Vatandaşlar denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

Güncel 12.07.2020, 20:17
7

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme sürecine geçilmesinin ardından bulaşın önüne geçilmesi için maske takmak zorunlu hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle, bu kurala uymayanlara para cezasına uygulanacağı da duyurulmuştu. Ancak tüm uyarılara ve uzman önerilerine rağmen bugün Beşiktaş ve Sarıyer'deki sahil bantlarında birçok insanın maske takmadan dolaştığı görüldü. Kimi vatandaşlar hiç maske takmazken, kimileri ise maskeyi çene altlarına ya da kollarına taktı, bazıları da ellerinde gezdirdi. Tüm bu olumsuz görüntülere rağmen maske takan insanlar da vardı. Kurallara uyan, hem kendi hem de etrafındakilerin sağlığını düşünerek maske takan vatandaşlar, maskesiz dolaşan kişilerin duyarsızlığına isyan etti. Vatandaşlar denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

“Aylardır çocuğumu öpemiyorum, sevemiyorum, ona sarılamıyorum”

Yapılan tüm uyarılara ve zorunluluğa rağmen maske takmayan birçok insanın sokakta rahatça dolaştığını söyleyen Tuncay Yüksekoğru isimli vatandaş, “İçişleri Bakanımız sanki maskeyle değil de maskesiz dolaşın demişçesine insanlarımız maske ya da başka hiçbir önlem olmadan dolaşıyor. Benim eşimin hiçbir engeli olmamasına rağmen, kendisi 3 aydır evden dışarı çıkmıyor. Benim 5 yaşında bir çocuğum var, onu dışarı çıkardığım zaman maskesiz insanlardan kaçıyor ve kendisi sürekli maske takıyor. Bu vaziyette biz bunun önüne geçemeyiz. Ben bu kadar duyarsız insanlar görmedim. Bazen öyle daralıyorum ki maske takmayan insanlarla tartışmak zorunda kalıyorum. Onlar ise 'sana ne' diyor. Bu ciddi bir sorun. Devletimiz bu denli mücadele etmesine rağmen halkımız buna fayda verecek bir şey yapmıyor. İnsanlarımız sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Ben kendimi bu denli koruduğum halde neredeyse aylardır çocuğumu öpemiyorum, sevemiyorum, ona sarılamıyorum. Allah yardımcımız olsun. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz onlar mücadele ediyor. Buradan halkımıza sesleniyorum. Her şey bizim için, bu vatan bizim vatanımız, her şey çocuklarımız için. Herkesten sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini ve dışarı maskesiz çıkmamalarını rica ediyorum” dedi.

“Burada her gün bir insan kurtarıyoruz”

Her geçen gün artan yoğunlukla birlikte hemen hemen her gün bir boğulma vakasının yaşandığını belirten Yüksekoğru, “Bakın sahillere insanla dolu, biz burada her gün bir insan kurtarıyoruz. Büyüklerimizden sahil sorununu çözmelerini rica ediyorum. Burası sahilin en tehlikeli yerlerinden birisi. Buradaki merdivenler kaldırılırsa insanlar buraya yüzmeye gelmeyecektir. Merdivenler burada olduğu için insanlar burada yüzüyor. Boğazı tanımayan insanlar burada denize giriyor” diye konuştu.

“Polis denetim yapıyor ama sıklaştırılması lazım”

Maske takmayanların cezalandırılması için polisin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini ifade eden Fatih Keskin isimli vatandaş ise, "İnsanların maskeyi ağızlarına takarak kullanmaları gerekiyor ama televizyonlarda nasıl kullanılacağının gösterilmesine rağmen birçoğu maskeyi çenelerine takarak kullanıyor. Bunun bu şekilde kullanılmasının hiçbir anlamı yok. Toplu taşımaya biniyorum, maskeler hep çenede. Bazıları da maskeyi alıp kollarına takıyor. Bu bir aksesuar ya da spor değil, bizim sağlığımız için gerekli olan bir şey. Şu an buradan geçen 10 insandan 6'sının maskesi yok. Bu kişiler, insanların sağlıklarıyla oynuyor. Biz açık alanda çalışmamıza rağmen 12 saat boyunca maske takıyoruz. Polisler de yeri geliyor, bazen geziyor, ceza uyguluyor ama yeterli değil. 1 saat sonra yine aynı manzara ortaya çıkıyor. Bu yüzden denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz. Denetimler sıklaştırıldığı sürece bu olayı daha az bir hasarla daha güvenli bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz, insanlar yolda yürüyor ve birinde maske var birinde yok, maskeyi koluna takmış. Motosikletliye bakın, ağzında maske yok. Demin de söylediğim gibi, 10 insanın 6'sında maske yok. Tüm dünya adına, bir an önce bu virüsten kurtulmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

#Istanbul #maske #korona #Sarıyer
Yorumlar (0)
banner378
22°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 35 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:44
Yatsı 22:30