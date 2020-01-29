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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir buçuk yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir buçuk yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:26
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Sergen Yalçın, resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

Bugün Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildiren siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ı da açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Sergen Yalçın'la görüşmelere başlandığı bildirildi. Sergen Yalçın, Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF'nin sistemine, Sergen Yalçın'ın 31 Mayıs 2021'e dek süren lisansının girişi yapıldı.

Beşiktaş, yarın saat 19.03'te Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarların da katılacağı bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlıların yeni hocası Sergen Yalçın'ın takımın başında çıkacağı ilk antrenmana, taraftarları beklediklerini ifade etti. 

Adnan Dalgakıran, yaptığı açıklamada, "Yarın 19.03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz."dedi. 

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