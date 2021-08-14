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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto

Süper Lig'in açılış maçında stattan "Ülkede mülteci istemiyoruz" tezahüratları yükseldi.

Güncel 14.08.2021, 09:48 14.08.2021, 09:52

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken tribünler protestolara sahne oldu.

 Süper Lig'in açılış maçında tribünler, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sesleriyle stadı inletti. Özellikle çArşı grubunun bulunduğu tribünlerde Afganlı mültecilere yönelik ifadeler duyuldu.

 Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde Akdeniz Bölgesi’nde çıkan orman yangıları ve Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. Karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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