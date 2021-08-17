BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU İŞVERENLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

19.07.2021 tarihli 2021/26 sayılı SGK genelgesi ile işverenlerin aldığı “borçsuzluk indiriminin” şartlarında değişiklik yapıldı.

Mevcut uygulamada işverenlerin 2006 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile uygulamaya konan %5’lik prim indirimi ve daha sonraki yıllarda yürürlüğe giren diğer SGK teşviklerinin tümünden yararlanmasının genel şartı; teşvik alınması istenen işyerinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamasıydı. Borcun bulunması halinde ise borcun taksitlendirilmiş ve yapılandırılmış olması teşvikten faydalanılması için yeterli olmaktaydı.

Ancak 19.07.2021 tarihli 2021/26 sayılı SGK genelgesi ile bu uygulamanın borçsuzluk sorgulaması ile ilgili kısmında önemli bir değişiklik yapıldı. Genelgeye göre 2021 Eylül dönemi itibariyle işverenin kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunup bulunmadığı ilgili işyeri bazında değil, aynı işverene ait Türkiye genelindeki tüm işyerleri üzerinden sorgulanacak. Eğer işverenin onlarca farklı işyerinden yalnızca birinde kuruma borcu var ise, diğer hiçbir işyerinde de 5510 sayılı %5’lik indirimden faydalanması mümkün olmayacak. Ancak ilgili borcun taksitlendirilmiş ve yapılandırılmış olması halinde ilgili işyeri ve diğer işyerlerinden teşvik alınması yine mümkün olacak.

İlgili değişiklik yalnızca 5510 sayılı %5’lik indirim ve 6486 sayılı bölgesel teşvik için geçerli olacak. Diğer istihdam teşvikleri için borçsuzluk sorgusu yine işyeri bazında yapılmaya devam edecek. Fakat herhangi bir işyerinde borcu bulunan işverenler 6111 sayılı teşvik gibi 5510 sayılı teşvik ile birlikte uygulanan teşvikler için tüm işyerlerinde 5510 sayılı teşviki alamayacak, 6111 sayılı teşviki borcu bulunmayan işyerleri için tek başına alabilecek.

Bu sorgulama sırasında 15 TL ve altındaki borçlar şartı bozmayacaklar. Bu sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik numarası esas alınmak suretiyle yapılacak. İşverenin, kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerleri ile işverenin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları sorgulanmayacak.

Bu uygulamanın birçok işvereni mağdur edeceği açıkça görülmektedir. 15 TL ve altındaki borçların sorgu sırasında dikkate alınmayacak olması hususu da düşünüldüğünde yüzlerce işyeri olan bir işverenin yalnızca bir işyerinde örneğin 20 TL borcu bulunuyor ise hiçbir işyeri için 5510 teşvikinden faydalanamayacak olması işverene ciddi bir prim yükü getirecek. Özellikle milyonlarca TL prim ödemesi yapan işverenler için oluşacak yük çok ciddi tutarlara tekabül edecektir.

2018 yılında yürürlüğe konan geriye dönük teşvik alımı uygulaması için başvurular 30.04.2021 tarihinde sonlandırılmış olmasına rağmen, bu süre zarfında yapılmış olan başvuruların onayı kurumlar tarafından hala tamamlanmamıştır. Bu onay süreci esnasında da sistemsel yaşanan sıkıntılar veya işlemlerin kurum tarafından tamamlanmasının uzun sürmesi nedeni ile işverenlerin borç ekranlarına borçları olmadığı halde geçici kayıtlar düşebiliyor.

SGK prim borçları için KDV mahsubu yaptıran işverenlerin ise kurumlar arası işlemlerin uzun sürmesi ve bazı durumlarda beyanname verilme sürelerinin son günlerinde işlemlerin tamamlanması nedeni ile borç ekranlarında borç görünebiliyor.

Geriye dönük hatalı teşvik başvurularının merkezi sistem üzerinden farklı zamanlarda kurum tarafından tespit edilmesi ve yine kurum tarafından resen düzeltmenin yapılması halinde işverenin farkında olmadan geriye dönük prim borçları oluşabiliyor ve kurum tarafından yapılan işleme dair işverene bir tebliğ iletilmediği için işverenler bu borçları beyanname verilme esnasında fark edebiliyorlar.

Bu gibi durumlarda işverenin çok ciddi bir iş yükü oluşacak olup, bazı durumlarda beyannamesini yasal süresi içerisinde verebilmesi için yalnızca ilgili işyerindeki %5’lik indirimden değil, tüm işyerlerindeki %5’lik indirimden vazgeçmesi gerekecektir. Geriye dönük teşvik değişikliği uygulaması sonlandırılmış olduğu için kaybedilmiş olan indirim geri de alınamayacaktır.

Yukarıda örnek olarak verilmiş olan ve benzeri durumlar işverenin iradesi dışında kuruma bağlı süreçler nedeni ile oluştuğundan dolayı Türkiye geneli borç sorgulama uygulamasının işverenleri oldukça mağdur edeceği açıkça görülebilmektedir.

Aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle zaten zorlu bir dönem geçiren özel sektör işverenleri pandemi dönemi teşvikleri olan 7252, 7256 sayılı ve 7316 sayılı teşviklerin de yürürlük sürelerinin bitmiş olması nedeni ile bu uygulama ile birlikte ciddi mağduriyetler yaşayabilirler.

Oluşabilecek bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 2021/26 sayılı SGK genelgesi ile getirilmiş olan bu değişiklikten vazgeçilmesi gerekmektedir.