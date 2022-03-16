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Berat Kandiliniz Mübarek Olsun! En güzel hareketli ve resimli Berat Kandili mesajları arıyorsanız haberimize göz atabilirsiniz!

Berat kandiline saatler kala vatandaşlar yakınlarının kandilini kutlamak için internet üzerinden en güzel hareketli ve resimli berat kandili mesjlarını araştırmaya başladı. İşte sevdiklerinize layık en güzel kandil mesajları...

Güncel 16.03.2022, 15:47 17.03.2022, 09:40
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun! En güzel hareketli ve resimli Berat Kandili mesajları arıyorsanız haberimize göz atabilirsiniz!

En güzel  ve hareketli berat kandilli mesajları

Hareketli Kandil Gifleri | Tam35

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Berat Kandili 2021 En Güzel Anlamlı Mesajları ve Resimleri Gifleri Sözleri

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Berat ne demektir, Berat Kandili önemi nedir? İşte SMS'lik uzun ve kısa hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları

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Hareketli Berat Kandili Gif'leri - Bilgi Deryası | Güzel söz, Mesajlar, Resim

Berat Kandili mesajları resimli, gifli mesajlar 2021

BERAT KANDİLİ MESAJLARI:

  • Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.
  • Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, BeratKandili’miz mübarek olsun.
  • Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.
  • " Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'
  • Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.
  • On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.
  • Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle...
  • ALLAH’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
  • Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller…
  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
  • Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Berat kandilin mübarek olsun.
  • TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız beraat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.
  • Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
  • Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraç'tan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
#berat kandili #Mesajlar
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