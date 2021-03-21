Berat Kandili ne zaman 2021

Af, arınma ve kurtuluş gecesi olarak bilinen Berat Kandili bu yıl da ibadetle geçecek. Kandil gecesinde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar Diyanet’in dini günler takvimi üzerinden kandili ne zamana denk geldiğini araştırmayı sürdürüyor. İşte kandil tarihi ile ilgili bilgiler…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? DİYANET BERAT KANDİLİ TARİHİ

2021 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Berat Kandili bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk gelecek. Geceyi ibadet ederek geçirecek birçok kişi dualarını edecek.

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BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet’in geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşım şöyle; Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 19