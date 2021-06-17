Berat Albayrak ortaya çıktı!

İstifasının ardından son olarak Çamlıca Camii'nde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sefer İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğünde ortaya çıktı. Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile birlikte Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bakanlık görevinden ayrılmasının ardından uzun süredir haber alınamıyordu.

Son olarak Çamlıca Camii’nde Cuma namazı esnasında görüntü veren Albayrak, bu sefer de danışmanının yeğeninin düğününde ortaya çıktı.

Muhalefet partilerinin “128 Milyar Dolar Nerede”, “Damat Nerede” gibi söylemlerine rağmen açıklama yapmayan, adeta sırra kadem basan Berat Albayrak, Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftinin Beykoz Çavuşbaşı Kasrı’nda gerçekleştirilen düğün töreninde görüntülendi.

Dijital Gaste’den Egehan Erkün'ün edindiği bilgiye göre; Berat Albayrak’ın, eşi Esra Albayrak ile birlikte Kalender çiftinin nikah şahidi olduğu öğrenildi.

Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu. Öte yandan Albayrak çiftinin, takı töreninde Kalender çiftine kelepçe bilezik taktığı belirtildi.

Beykoz’da gerçekleştirilen düğüne, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile AK Parti İl Teşkilatından bazı davetlilerin de katıldığı öğrenildi. (Kaynak:Dijital Gaste)