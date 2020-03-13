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Benzine 51 kuruş indirim geldi

13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzine 51 kuruş indirim geldi

13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

13 Mart 2020 Cuma 17:05
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Benzine 51 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 Mart tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 51 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

İndirim gerçekleşirse benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 TL'den 5,53 TL'ye, Ankara'da 6,13 TL'den 5,62 TL'ye, İzmir'de ise 6,14 TL'den 5,63 TL'ye düşecek.

11 MART'TA 60 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası 11 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 56 kuruş, benzine ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Güncelleme: 14.03.2020 14:40
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