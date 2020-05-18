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Benzine 13 kuruş, motorine 8 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.

Benzine 13 kuruş, motorine 8 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:05
2012 Okunma
Benzine 13 kuruş, motorine 8 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) duyurusuna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 13, motorinin litre satış fiyatını da 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zamların ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,63 liraya, Ankara'da 5,79 liraya, İzmir'de 5,80 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,35 liraya, Ankara'da 5,45 liraya, İzmir'de 5,46 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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