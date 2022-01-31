Benzin ve motorine zam kapıda!

Doların tarihi zirvesinden döndüğü günden beri benzin ve motorin fiyatlarındaki artış dur durak bilmiyor. Dolar 18 TL seviyelerinde seyrederken akaryakıt fiyatlarının daha ucuz olması ise dikkat çekiyor. Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki artışın dünya piyasalarındaki brent petrol fiyatının son zamanların zirvesini görmesinden kaynaklandığını dile getiriyor.

BRENT PETROLDE TARİHİ ZİRVE

Brent petrol fiyatları 2014 yılından bu yana ilk kez zirve yaptı. Brent petrol fiyatları şuan 91 dolardan işlem görüyor. 91 dolar brent petrol fiyatında 2014'ten beri en yüksek rakam olarak tanımlanıyor.

YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Benzin ve motorin fiyatlarına brent petroldaki zirve fiyatlar nedeniyle hatrı sayılır miktarda zam beklentisi oluşmuş durumda. Benzinin litre fiyatına 2 kuruş zam beklentisi oluşurken, Motorinin ise litre fiyatına 60 kuruş zam beklentisi oluştu.

Zam miktarlarının kesinleşmesini ve ne zamandan geçerli olacağını EGPİS'in açıklaması bekleniyor.

EGPİS 1 TL KOMİSYON İSTİYOR

EGPİS'in akaryakıt istasyonlarının zarara çalıştığını ve akaryakıttan kar edilemediğini dile getirirken, akaryakıt alışverişlerinde 1 TL komisyon ücreti istediklerini dile getirdi. Olurda bu istek kabul edilirse tüm akaryakıtlara bir gece 1.5 TL üzerinde zam gelebilir.