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Benzin ve motorine bir indirim daha

Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim geliyor.

Benzin ve motorine bir indirim daha

Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim geliyor.

19 Mart 2020 Perşembe 15:13
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Benzin ve motorine bir indirim daha

Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

Bir önceki gün motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidilmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya indi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

19/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Motorinde 27 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

EPGİS (@trepgis) March 18, 2020
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