Benzin ve motorin fiyatları düştü

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23, motorinin litre fiyatına ise 21 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklayama göre; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 23, Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Bu indirimin ardından İstanbul'daki benzin fiyatları 7,02'den 6,79'a düşecek. Motorin fiyatları ise 6,53 TL'den 6,32 TL'ye düşecek. Ankara'da ise benzin fiyatları 7,12 TL'den 6,89'a düşecek. Motorin ise 6,60 TL'den 6,39 TL'ye gerileyecek.

Sektör kaynakları, ABD-İran gerilimi ile brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 58-59 dolar bandına inmesiyle indirimlerin geldiğini ifade ediyor.