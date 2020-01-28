Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
119437
ALTIN
302.206
DOLAR
5.9429
STERLİN
7.7358
EURO
6.5501

Benzin ve motorin fiyatları düştü

Brent petrolün fiyatının düşmesi sonucu akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorin fiyatları düştü

Brent petrolün fiyatının düşmesi sonucu akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

28 Ocak 2020 Salı 11:57
1241 Okunma
Benzin ve motorin fiyatları düştü

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23, motorinin litre fiyatına ise 21 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklayama göre; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 23, Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

 

İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Bu indirimin ardından İstanbul'daki benzin fiyatları 7,02'den 6,79'a düşecek. Motorin fiyatları ise 6,53 TL'den 6,32 TL'ye düşecek. Ankara'da ise benzin fiyatları 7,12 TL'den 6,89'a düşecek. Motorin ise 6,60 TL'den 6,39 TL'ye gerileyecek.

Sektör kaynakları, ABD-İran gerilimi ile brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 58-59 dolar bandına inmesiyle indirimlerin geldiğini ifade ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs paniği devam ediyor
Koronavirüs paniği devam ediyor
İnşaat sektöründen deprem sonrası önemli değerlendirmeler
İnşaat sektöründen deprem sonrası önemli değerlendirmeler
Armis Yatak'ın yeni koleksiyonları büyük ilgi gördü
Armis Yatak'ın yeni koleksiyonları büyük ilgi gördü

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim