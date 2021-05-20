Benzin, motorin ve LPG'de dudak uçuklatan ÖTV zammı

Kısa süre önce akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesi üzerine fiyatların artması bekleniyordu. Bugün akaryakıt fiyatlarında dudak uçuklatan bir zam haberiyle uyandık.

Bugünden yani 20.05.2021'den itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak olan zam ÖTV artışından kaynaklanıyor.

Zira Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre benzin, motorin ve LPG'den litre başına alınan vergi arttı.

Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamasına göre benzinde 55 kuruş, motorinde 67 kuruş ve LPG'de 35 kuruş zam gerçekleşti.

Son artışla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 72 kuruşa, motorin fiyatı 7 lira 19 kuruşa yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatı 7 lira 80 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 7 lira 27 kuruş oldu.





Kaynak:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210520-8.pdf

https://twitter.com/trepgis/status/1395243077141508097