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Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi?

Petrol fiyatları, Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Hal böyle olunca da benzin fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu. Sektör uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatında 61 kuruş motorin fiyatında ise 57 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi?

Petrol fiyatları, Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Hal böyle olunca da benzin fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu. Sektör uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatında 61 kuruş motorin fiyatında ise 57 kuruşluk indirim bekleniyor.

10 Mart 2020 Salı 10:33
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Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi?

Petrol fiyatları sert düşüşün ardından hafif toparlanmaya başladı. Peki bu toparlanma sonrası Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim yapılacak? Sektör uzmanlarından alınan bilgiye göre benzin fiyatında 61 kuruş motorin fiyatında ise 57 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. Kaynağın aktardığı bilgilere göre; indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

GÜNCEL FİYAT NE?

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruştan satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
BenzinFiyatMotorinMazot
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