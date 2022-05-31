Benim başıma gelmez demeyin! Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar

İstanbul'da yaşayan bir araç sahibi, otomobilini tamir için servise bırakmıştı.

Otomobili araç sahibinden habersiz kullanan tamirci, alkollü bir şekilde kazaya karıştı.

Sigorta şirketi zarar gören tarafın hasarını giderdi. Ancak tamircinin alkollü olmasından dolayı kaza poliçe kapsamından çıkınca, şirket ödediği bedeli alkollü sürücüden değil araç sahibinden tazmin etmek istedi.

Faturayı gören araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı.

Kaza bedelini tamirci ödedi

Mahkemenin araç sahibini haklı bulduğunu söyleyen Avukat Mehmet Alperen Gökhan, "Konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay da aynen bu şekilde diyor ki; evet, sen aracını usule uygun olarak bir servise teslim etmişsin. Ve bu teslim sonrasında da aracının kazaya sebep olmasında bir kusurun yoktur, diyerek araç sahibini haklı buluyor” diye konuştu.

Yargıtay'ın kararı sonrası, sigorta şirketi, kazanın bedelini alkollü olarak aracı kullanan servis çalışanına ödetti. Bu karar benzeri davalar için emsal oldu.

Aracın teslim edileceği her noktadan belge istenmeli

Avukat Gökhan, bu tip durumlarda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Araç sahibinin aracı teslim ettiği yerle arasında bir sözleşmesel ilişki var mı? Mesela; servise verdiğinizde bir teslim tutanağı, aracınızı uzun süreli kiraladığınızda uzun süreli bir kira sözleşmesi gibi aranızda yazılı bir metin olduktan sonra ve aracı verdiğiniz kişinin kusurunu da ispat edebiliyorsanız, artık sizin hukuken sorumlu tutulmanız mümkün değildir demiş Yargıtay.”