Bella Hadid Filistin halkının yanında!

Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü model Bella Hadid, 'Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?' diyerek paylaşımda bulundu.



Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı.

'KENDİ EVLERİNDEN EDİLDİLER!'



IMEU platformunun 'Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti.' başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe 'KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!' ifadeleriyle destek verdi.



Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:



'Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir. #ShiekhJarrahaÖzgürlük'



İsrail güçlerinin zoruyla evlerinden edilen ailelerin bir çoğunun 65 yıldan fazladır burada evleri olduğunu belirten Hadid, 'Bu nasıl mümkün olabilir? Lütfen biri bana söylesin.' dedi.



- 'Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız'



Ünlü model kız kardeşleriyle Filistin'de olup bitenleri her gün konuştuğunu dile getirerek, 'Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Soydaşlarımın acısını hissediyorum. Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Böyle bir şeye yer yok! Özellikle 2021'de! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız! Babamız 1948'de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!' ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'da namaz sırasındaki saldırı görüntülerini paylaşan Hadid, 'Bu görüntü benim midemi bulandırıyor. Hem de Ramazan ayında namaz esnasında. İzlemesi çok zor. Allah'ım lütfen onları koru.' yorumunu yaptı.



Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid de 'İnsanlığın menfaati için baskı görenleri kurtarmalı ve korumalıyız. Bu neyin doğru veya yanlış olduğu değil. Yaşananlar tamamen yanlış ve kimsenin umurunda değil? #sheikhjarrah hepimiz ağlıyoruz.' paylaşımında bulunurken, kız kardeş Alana Hadid ise olay yerinden katılımcılarla canlı yayında yaşananları aktardı.