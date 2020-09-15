Belediyeden çıkışları verilen 10 personelin işe iadeleri yapıldı

Gelen yoğun talep üzerine, işten çıkarılan belediye şirket personelleri ile bir toplantı yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekmeğin kutsal ve dokunulmaz olduğunu, il başkanlığı ve milletvekilliği yaptığı dönemden bugüne dek hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadığını vurguladı, kimseyi işten çıkarmadığının altını çizdi. Gültak, “Seçilip göreve geldiğimizde, personelimizle yaptığımız toplantıda da belirttiğim üzere, insanların siyasi görüşleri ve yaşantılarının beni ilgilendirmediğini ifade etmiştim. Ancak bir süre önce maalesef bütün uyarılarımıza rağmen, birbirinin yerine personel kimlik kartı okutan, işe mazeretsiz gelmeyen işçi arkadaşlarımız olduğunu tespit ettik. Örneğin amirden izin alınacaksa, bu izin sözle değil yazıyla, belge ile alınmış izin alacak. Uzun süre yapıldığını tespit ettiğimiz bu suistimaller sonucu 10 personelimizin çıkışları verilmişti” dedi.

“Herkesin ikinci bir şansa mutlaka ihtiyacı vardır”



Konuşmasında, gözüne günlerce uyku girmediğini dile getiren Gültak; “Kendi kendime, ‘herkesin ikinci bir şansa mutlaka ama mutlaka hakkı vardır’ diye düşündüm. Birinizin çocuğu bana mesaj attı, ‘Benim okumam, babamın işine bağlı’ diye. Hüzünlendim, canım çok sıkıldı, moralim bozuldu. O zaman dedim ki, ‘herkesin ikinci bir şansa hakkı ve ihtiyacı vardır. Bu nedenle işinize geri döneceksiniz. Sizlerden hizmet istiyorum. Bu hizmeti de kendime değil, Akdeniz’de yaşayan kadınlar, gençler, çocuklar için istiyorum. Bir söz verdim. Sizler de bu sözümüzü yerine getirebilmemiz için mücadele edeceksiniz. Akdeniz’de ciddi bir değişim ve dönüşüm başladı. Bunu sizler de görüyorsunuz. Biz bütün işçilerimizi koruyor ve kolluyoruz. Bebeği oluyor, evine ziyarete gidiyoruz. Zor gününde yanında oluyoruz. İyi günde de kötü günde de personelimizi yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.

“Göreve gelir gelmez, işçi kıyımı yapan belediyelerden olmadık”

Gültak, “Yerel seçimlerden sonra göreve geldiğimizde, personelimizle yaptığımız toplantıda da belirttiğim üzere, insanların siyasi görüşleri ve yaşantılarının beni ilgilendirmediğini ifade etmiştim. Biliyorsunuz, bugün Türkiye’de birçok belediyede, seçimlerden sonra yönetim değişikliği olur olmaz ilk icraatları, işçileri işten çıkarmak oluyor. Böyle davrananları ben kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sizlerden isteğim, mücadelemize birer tuğla koymanızdır”

Hep birlikte Akdeniz’in makus talihini değiştireceklerini söyleyen Gültak, şöyle devam etti; " Akdeniz’in insanları için güzel işler yapacağız. Barışı ve kardeşliği önemsiyoruz, paylaşmayı bileceğiz. Asfaltından kaldırımına, yollarından parklarına kadar. TOKİ gelecek, insanlarımız daha planlı, düzenli ve temiz bir şehirde ve iyi evlerde oturacak. Amacımız bu. Sizlerden isteğimiz de bu çabamıza birer tuğla koymanızdır. Tek isteğimiz ve hedefimiz Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Hıristiyan demeden bu şehre, Akdeniz’e ve Akdeniz sakinlerine hizmet vermek. Bundan sonra daha düzenli olacağız ve daha çok çalışacağız. İstiyoruz ki, 5 yılı mutlu geçirelim, herkes performansını en iyi şekilde göstersin. Bizler de halkımıza iyi hizmet edelim.”