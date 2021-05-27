Beklenen oldu! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suçörgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı talep etti.



Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de firari olan Peker’in yakalanması için hakkında yakalama emri düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.