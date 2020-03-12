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Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın okullarda tatile ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Peki 16 Mart 2020 Okulllar tatil mi? Okullar kaç gün tatil olacak? İşte tüm soruların cevabı...

Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın okullarda tatile ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Peki 16 Mart 2020 Okulllar tatil mi? Okullar kaç gün tatil olacak? İşte tüm soruların cevabı...

12 Mart 2020 Perşembe 19:31
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Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.

İLK, ORTA VE LİSELER 1 HAFTA TATİL

İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam etmeleri sağlanacak.

ÜNİVERSİTELERE 3 HAFTA TATİL

Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir.

Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne bağlı olacaktır."

Son Güncelleme: 12.03.2020 20:17
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