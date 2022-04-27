Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı!

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DUYURDU

Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını açıklaması üzerine, duyurunun detayları araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için yapılan açıklamada,

"Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022