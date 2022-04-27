Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı!
Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yaptığı duyurusunun ayrıntılarına 4 Mart tarihli Resmi Gazete'de yer verildi.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DUYURDU
Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını açıklaması üzerine, duyurunun detayları araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için yapılan açıklamada,
"Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.