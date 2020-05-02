Bedrettin Dalan'ın konuşması paylaşım rekorları kırıyor: Almanların, Fransızların böyle bir tarihi yok

FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hedeflerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Bedrettin Dalan'ın yıllar önce İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde yaptığı konuşma yeniden sosyal medya gündemine düştü.

Dalan, yaptığı konuşmada; M.Ö. 2259 yılında Çin kaynaklarında Türk ismini görürsünüz diyerek, "Bugün Avrupa'da hiç bir millet kendi tarihini değil milattan önceye, milattan sonra 800 yılına dahi indergeyemiyor. Almanlar da öyle, Fransızlar da öyle, İtalyanlar da öyle. Bunların ulus olmaları 16. ve 17. yüzyıldan sonradır." ifadelerini kullanıyor.

Dalan sözlerini şu şekilde sürdürüyor: "Türk dili ise, aynı şekilde M.Ö. 2259 yılından önce de başlıyor. Ötüken'de yapılan son araştırmada, M.Ö. 18 bin yıla kadar giden kaya resimleri ve resimlerin sonunda da yazıya dönüşmüş Türk yazısını bulduk. Demek ki M.Ö. 18 bin yıla gidebilen bir tarihin, bir derinliğin evlatlarısınız."