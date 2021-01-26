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Bedelli askerlik 2021 ücreti belli oldu
2021 yılının ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltildi. Ülkede her şeye zam gelirken yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik yapmak isteyen gurbetçilere kurdaki artış nedeniyle 1161 Euro indirim yapıldı.
Güncel 26.01.2021, 15:34
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Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.
DÖVİZLE ASKERLİK 4 BİN 402 EURO
Dövizle askerlik yapacak olanlar ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek. Böylece dövizle askerlik yapmak isteyenlere kurdaki artış nedeniyle 1161 Euro (10 bin 437 TL) indirim yapılmış oldu.