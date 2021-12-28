BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişi sayısı 26'ya yükseldi

BDDK, aralarında eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun da bulunduğu 21 kişi ve hesap hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları gerekçesiyle, aralarında eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun da bulunduğu, toplam 26 kişi ve Twitter hesabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SAYI 26'YA YÜKSELDİ

Daha önce 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyuran BDDK'nın son açıklamasıyla haklarında suç duyurusunda bulunulan kişi ve hsapların toplam sayısı 26'ya yükselmiş oldu.

Listede gazeteci ve ekonomistlerin yanı sıra iki eski Merkez Bankası başkanı bulunuyor.

BDDK'nın açıklamasına göre haklarında suç duyurusunda bulunulan isim ve hesaplar şu şekilde:

5 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

BDDK tarafından gün içerisinde yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomist Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve yayıncı Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirilmişti.