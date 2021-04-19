Bayramda tam kapanma olacak mı! Kritik haftaya girdik...

Koronavirüs aşısının kamuoyu araştırmalarında son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Bozkurt Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşın nabzını tuttu. 4 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre ‘Aşı olurum’ diyenler ezici çoğunlukta. Diğer yandan koronavirüs vakalarında düşüş başladı ancak yolun henüz çok başındayız.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Kovid- 19 aşılarına ilişkin vatandaşların nabzını tuttu. Türkiye genelinde aşı karşıtları ve taraftarlarının yaklaşımlarını öne çıkaran ankete göre aşı taraftarları arasında en çok emekliler ve kamu çalışanları yer alırken aşı karşıtlığının ise en çok ev hanımları ve öğrenciler arasında olduğu belirtildi. Yerleşim birimi küçüldükçe aşı taraftarlığının gerilediği ve en fazla aşı taraftarının büyükşehirlerde yaşayanlar, aşı karşıtlarının da en çok köylerde yaşayan vatandaşlar arasında olduğu ifade edildi. Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 gün tam kapanma!

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI DIYEN YÜZDE 20

En çok aşı taraftarının Kovid-19'u ağır şekilde atlatanların olduğu, en düşük aşı taraftarlığının ise hastalığı hafif atlatanlar olduğu açıklandı. Ankete katılanların yüzde 91'i 'aşı olurum' derken yüzde 51'i aşı olmak için sırasını beklediğini, yüzde 19.3'ü aşıya ilişkin tereddütleri olduğunu, yüzde 15'i bulduğu aşıyı olacağını yüzde 9.8'u da aşı olmayı düşünmediğini söyledi.

Türkiye genelinde 4 bin kişiyi aşkın vatandaşla yapılan ankete göre aşı tereddüdünün ekonomik kaygı, varoluşsal kaygılar, depresyon belirtileri, toplu taşıma kullanımı ve komplo teorilerine inanç arttıkça yükseldiği; devlet kurumlarına/ bilime/bilim adamlarına güven, yaş, eğitim, hanenin geliri arttıkça anlamlı biçimde gerilediği belirtildi.

SON DAKİKA VERİLERİ BU ORANLARI GÖSTERİYOR

Özellikle kadınlar arasında aşı tereddüdünün erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Virüse karşı sürü bağışıklığını destekleyenlerin oranı yüzde 20'de kalırken mevcut aşılara güven düzeyi ise yüzde 38 oldu. Ankete katılanların yüzde 75'i hastalığa karşı bilime güvenmeyi tercih ettiğini söylerken doktorlara duyulan güven de yüzde 74'ü geçti.

YAN ETKİ KAYGISI

Ankete katılan vatandaşların yüzde 48'i aşının yan etkisinden kaygı duyduğunu belirtirken yüzde 33 ise virüse karşı alternatif tıbbın da kullanılması gerektiğini ifade etti.

KISMİ KAPANMADA HAFTA SONU YASAĞI SONA ERDİ

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "kısmi kapanma" konulu genelgeyle, 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük edinilen son dakika rakamlarına göre Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu.

TESTTE 43 MİLYON

Son 24 saatte 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca son dakika paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

10-16 Nisan'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.

EN AZ VAKA BU İLLERDE

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

"Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı, bu kapsamda dün, tüm il ve ilçelerde "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kapanma sürecine yönelik denetimlerde, 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.

3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlendi.

CEZA UYGULANDI

Ankara'da gizlice faaliyet yürüttüğü belirlenen kafedeki yaklaşık 100 kişiye salgın kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Karaman'da bir köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde salgın tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Şişli'de bir evde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişiye toplam 79 bin 13 lira para cezası verildi.

İzmir'de, tedbirleri ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ: BAYRAMDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Vakalarda düşüş başlasa da ölüm oranlarındaki tedirgin eden tablonun devam etmesi bazı bilim kurulu üyelerinin tam kapanma önerileri ile yeni tedbirler gündemde. Bunların en başında da bayramda 9 günlük tam kapanma gündemi var. Konuyla ilgili kritik haftaya girildi. Bu hafta kısmi kapanma tamamlanacak ve kabine toplantısı gerçekleştirilecek. (Burak Çelik/Sabah)