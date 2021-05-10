Bayramda mezar ziyareti 2021 yapılacak mı? Arefe günü mezar ziyareti yapmak yasak mı?

Arefe ya da Bayram'da mezarlık ziyaretinin yasak olup olmadığı yakından takip ediliyor. Ülkemizde koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayan süreç 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek. Peki, Arefe günü mezar ziyareti yapmak yasak mı? Bayramda mezar ziyareti 2021 yapılacak mı?

MEZAR ZİYARETİ YAPMAK YASAK MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Konu hakkın resmi kaynaklardan net bir açıklama gelmedi. Fakat, Arefe günü ya da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı devam edeceği için ziyaretçilerin izin belgesi olması gerekiyor.

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.