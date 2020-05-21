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Bayramda hava nasıl olacak?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala hava durumu araştırmaları da başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da bayramda hava sıcaklığı azalacak. Marmara Bölgesinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İşte, 'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı...

Bayramda hava nasıl olacak?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala hava durumu araştırmaları da başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da bayramda hava sıcaklığı azalacak. Marmara Bölgesinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İşte, 'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı...

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:48
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Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girecek. İşte, konuya dair son tahminler...

Hava sıcaklığının, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hissedilir derecede (8-12) azalacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin, yarın Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs'ta Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs'ta bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

İÇ ANADOLU İÇİN UYARI 

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 10-15 derece azalacağı öngörülüyor.

22 Mayıs Cuma günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de de etkili olan sıcak hava dalgasının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, bölgenin, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede azalacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren, Ramazan Bayramı boyunca 10-15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın, yarın güneyli yönlerden, cuma gününden itibaren de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

Son Güncelleme: 21.05.2020 16:51
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