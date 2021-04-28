Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bayram tatiline ilişkin genelge yayımladı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günleri tam gün, arife günü olan 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı. Böylece bayram tatili önceki ve sonraki hafta sonları da birleştirildiğinde 9 güne çıkmış oldu.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.