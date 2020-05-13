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Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?

Koronavirüsle mücadele eden Türkiye'de tablo gitgide iyiye gidiyor. Normalleşme süreci yavaş yavaş başlıyor. AVM'ler, berberler ve kuaförler bugün açıldı. Birçok sektör kapılarına yavaş yavaş açarken bir yandan da camilerin akıbeti merak ediliyor. Binlerce kişi "Camiler ne zaman açılacak? Camide Bayram namazı kılınabilecek mi?" diye merak ediyor. Peki camilerin açılma tarihi belli oldu mu? Haberimizde...

Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?

Koronavirüsle mücadele eden Türkiye'de tablo gitgide iyiye gidiyor. Normalleşme süreci yavaş yavaş başlıyor. AVM'ler, berberler ve kuaförler bugün açıldı. Birçok sektör kapılarına yavaş yavaş açarken bir yandan da camilerin akıbeti merak ediliyor. Binlerce kişi "Camiler ne zaman açılacak? Camide Bayram namazı kılınabilecek mi?" diye merak ediyor. Peki camilerin açılma tarihi belli oldu mu? Haberimizde...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:34
2016 Okunma
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?

Türkiye koronavirüsle başarılı bir mücadele sergilerken hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bazı yasaklar devam ederken bu hafta başında AVM'lerin birçoğu ve berber ile kuaförler açıldı. Şimdi vatandaşların aklında bir başka konu daha var. O da camilerin durumu... Peki, Camiler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği de ifade edilirken buna izin verilmesinin “şu aşamada” gündemde olmadığına vurgu yapılıyor.

"AVM'LER AÇIK CAMİ KAPALI" DİYENLERE CEVAP

“AVM’ler açıldı, camiler kapalı” eleştirisine, Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nu işaret eden ve önerilere göre adım atıldığına vurgu yapan bir açıklama yapabileceği kaydediliyor.

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