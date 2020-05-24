BAYRAM GELENEKLERİ...

Bayram gelenekleri

Ramazan ya da Kurban hiç fark etmez, bayram denince akla gelenekler gelir. Hazırlıklar günler öncesinden başlar, büyük küçük herkesi bir heyecan sarar ve yüzyıllık bayram gelenekleri yeniden hayat bulur.

Her bayram öncesi büyük küçük herkesi tatlı bir telaş alır. Günler öncesinden başlayan hazırlıklarla memlekete bir anda bayram havası yayılır. Küslüklerin bittiği, kavgaların son bulduğu ve eş, dost, akraba herkesin bir araya geldiği bayramlar her yıl yeni heyecanlarla hayatımızı renklendirir. Bu yüzden bayram denince insanlarda bir umut, memlekette barış havası esmeye başlar.

Bayram denince tabii ki akla hemen gelenekler geliyor ve bu gelenekler yüzyıllardır aynı şekilde devam ediyor. Her bayram öncesi önce temizlik yapılır, sonra ailecek bayram alışverişine gidilir. Çarşıda pazarda bayram şekeri özenle seçilir, bayram sofrası için geleneksel yemekler hazırlanır ve bayramların olmazsa olmazı tatlı siparişi verilir veya ev yapımı baklavalar için kollar sıvanır. Bayramın ilk günü erkeklerin camide cemaatle kıldığı bayram namazının ardından, ilk bayram kutlamalarıyla herkesin beklediği heyecanlı dakikalar başlamış olur. Ve yüzyıllardır uygulanan bayram gelenekleri yeniden hayat bulur.

Bayram temizliği

Bayram öncesi bütün kadınların gündeminde mutlaka temizlik vardır. Bir hafta öncesinden başlayan büyük temizlik, bayram sabahına kadar sürer ve bütün ev köşe bucak temizlenir. Çünkü herkes konuklarını tertemiz bir evde ağırlamak ister ve bu yüzden günler öncesinden temizlik işine girişir. Perde, halı, cam, salon, mutfak, banyo derken konuklar gelmeden önce her şey yerli yerine konulmuş olur. Mis gibi evlere bir de bayram heyecanı karışınca ortalık iyice bayram havasına döner.

Bayram alışverişi

Çoluk çocuk, kadın erkek herkesin heyecanla beklediği anlardan biri de bayram alışverişidir. Öncelikle bütün aile çarşı pazar dolaşır ve eksikler tamamlanır. Bir yandan bayramlık giysiler bakılır, diğer taraftan mutfak malzemesi alınır. Son yıllarda büyük şehirlerde kurulan kocaman çadırlarda, tarihi çarşılarda ve alışveriş merkezlerinde bayram alışverişi tüm neşesiyle devam eder.

Bayram tatlısı

Tatlı da bayram geleneklerinin vazgeçilmezlerindendir. Özellikle bayram öncesi evde yapılan tatlıların tadına doyum olmaz. Son yıllarda değişik bayram tatlıları yaygınlaşsa da baklava ve kadayıf hala en çok tercih edilen geleneksel bayram tatlısıdır. Günler öncesinden pastanelere siparişi verilir ya da malzemeler tamamlanarak ev usulü yapılır. Bol fıstıklı ve cevizli lezzetlerle gelen misafirler en güzel şekilde ağırlanır.

Bayram şekeri

Renk renk, çeşit çeşit şekerlerin ikram edildiği bayram günleri çocuk sesleriyle bayram havasına bürünür. Özellikle çocukların sabah erkenden kapıyı vurmasıyla başlayan şeker trafiği, tüm bayram boyunca devam eder. Bu yüzden şeker alınırken özen gösterilir. Şeker bayramlar için o kadar önemlidir ki, Ramazan bayramının adı “Şeker Bayramı” olarak da bilinir.

Bayram namazı

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika sonra cemaatle kılınan namazdır. Sadece erkeklerin gittiği bu namazda cemaat dağıldıktan sonra ilk kutlama cami avlusunda yapılır ve cemaatin dağılmasıyla birlikte kutlama sokakta ve evde devam eder.

Bayram sofrası

Bayram namazının ardından eve gelenlerle birlikte günler öncesinden hazırlanan bayramlıklar sofraya konulur. Bütün aile önce bayramlaşır daha sonra hep birlikte masaya geçilir. Güzel sohbetler edilirken en çok eski bayramlara göndermeler yapılır. Börekler ve çörekler eşliğinde başlayan bayram sofrası, muhabbetle devam eder ve bol bol eski bayramlar yad edilir.

Bayram ziyaretleri

Aile içi bayram kutlaması bittikten sonra sıra eş, dost, akraba ziyaretlerine gelir. En yakın akrabalarla başlayan bu gelenek bayram bitene kadar devam eder. En yeni kıyafetlerle herkes birbirini ziyarete gider. Bütün geleneklerle birlikte bayramın tadı en çok bu ziyaretlerle ortaya çıkar.