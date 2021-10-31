Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Bayram dönüşü TEM cehennemi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonu ile çakışması dolayısıyla İstanbul dışına gidenler Gerede gişelerinden itibaren yoğun trafik karşısında şaşırdı. Zaman zaman durma noktasına gelen TEM trafiği zaman zaman saatte 20- 40 km arasında seyrediyor.
Güncel 31.10.2021, 18:41