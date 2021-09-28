BAYRAKTUTAN’DA DUR DURAK YOK

Bayraktutan CHP Artvin Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İl danışma kurulu toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında “Verimli geçen toplantıda alınan kararların Artvin’imize hayırlı olmasını dilerim. Biz birlikte güçlüyüz” dedi..

Bayraktutan, ziyaretlerine Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt’u makamında ziyaret ederek devam etti. Ziyarette İlimiz özelinde ve Ülkemiz genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Seçkin Kurt Bayraktutan’a ziyareti için teşekkür ederken, Bayraktutan ’da “Misafirperverliği ve değerli görüşleri için Oda Başkanımıza ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

Bayraktutan daha sonra peş peşe. Artvin Arı Yetiştiriciliği Birliği’ni, S.S. Artvin 1 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığını, Disk Genel-İş Artvin Şubesi’ni, Artvin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Artvin Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek karşılıklı sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Bayraktutan CHP Artvin İl Başkanlığı’nın düzenlediği Eğitimle ilgili ortak basın açıklamasına katıldıktan sonra Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve İl Başkanı Ahmet Biber ile birlikte Artvin semt pazarını ziyaret ederek, Pazar esnafıyla ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bayraktutan gün sonunda yaptığı kısa değerlendirmede oldukça verimli bir gün geçirdiğini ifade ederek “Artvin ve İlçelerimizde yaptığımız ziyaretlerde derlediğimiz sorun ve talepleri 1 Ekim’de açılacak TBMM’de gerek yapacağı konuşmalar ve gerekse vereceği yazılı soru önergeleri ile muhataplarına soracaklarını ifade ederek, “Bizleri ziyaretlerimizde sıcak ve samimi bir ortamda karşılayan Belediye başkanlarımıza, İlçe başkanlarımıza, STÖ Başkan ve yönetim kurulu üyelerine, ziyarete bulunduğumuz tüm esnaf ve vatandaşlarımıza en samimi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi..