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Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu.

Güncel 13.08.2022, 17:32
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanların görüntüleri gündem olmuş ve tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayrağı yakma girişiminde bulunanların yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

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