BAYKAR'dan deprem bölgesine dev yardım

BAYKAR, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında 3 günde 355 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.

BAYKAR sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık.

Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman Milletimizin yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız..."

Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık.



Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı.