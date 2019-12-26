Batum Türk okulundan Hopa kaymakamı ve belediye başkanına ziyaret

HOPA- Batum’da bulunan Türk Okulu Öğrencileri Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın’ı ziyaret ettiler.

Gürcistan – Batum’da bulunan Türk Okulu Müdürü Mustafa Yaylacı, Batum Türk Okulu 3A sınıf öğretmeni Hüseyin Divarcı, Hopa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Aslan ve Batum Türk Okulu öğrencileri Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Canpolat öğrencilere hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BATUM TÜRK OKULU ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN EKMEKÇİ’YE ZİYARET

Gürcistan’ın Batum eyaletinde eğitim gösteren Batum Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri ‘’Türkiye de bulunan kurumların işleyişi’’ hakkında bilgi eğitim kapsamında Hopa belediyesini ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti. Öğrenci ve öğretmenlerin kurumsal işleyiş hakkında sorulan soruları cevapladı.

Keyifli sohbetlerin ardından hediyeler taktim edilip, hatıra fotoğrafı çektirildi.

HOPA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SEZAİ AYDIN’I ZİYARET ETTİLER

Batum Türk Okulunun yönetici, öğretmen ve öğrencileri Hopa İlçe Milli Eğitim müdürlüğünü ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından sıcak ve samimi bir ortam da karşılanan öğrencilerle sohbet eden Aydin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “Kıymetli yavrularımızın mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi. Ülkemizin farklı illerinden vatanlarından uzak yerlerde aziz devletimizin himayelerinde hizmet veren kıymetli kardeşlerime ve eğitim hayatına devam eden yavrularımıza üstün başarılar dilerim."