BATUHAN KARACAKAYA’DAN HAKAN HATİPOĞLU’NA CEVAP!

Survivor 2022 All-Star’da performans birincisi olarak çıktığı haftada kazandığı yarışmalarla beğeni toplayan Batuhan Karacakaya, Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu’nun kendisi hakkında ortaya attığı iddialara Dominik’e gitmeden önce kaydettiği bir video ile cevap verdi.

Hakan Hatipoğlu’nun Batuhan Karacakaya hakkında bir önceki dönemde; ‘’Survivor'a gitmeden önce benimle tanışmak için araya tanıdık birini soktu ve benden tüyo almak istedi ama olmadı. Kendisine tavsiyelerde bulundum.’’ iddiasına karşılık durumu zekice bir hamle ile gün yüzüne çıkaran Batuhan Karacakaya, kendisi hakkında yapılan haksız yorumlara açıklık getirdi.

Adadaki başarılı performansı dışında özel hayatındaki konularla gündeme getirilen Batuhan Karacakaya, Hakan Hatipoğlu’nun sosyal medyada da büyük tepki toplayan açıklamasına şu yanıtları verdi; ‘’Hakan ile bir tanışma hikayemiz var. Kendisi bana ‘Yarışmada birilerinin peşine takılıp etliye sütlüye çok fazla karışma. Onlar zaten kararlarını verirler. Sen büyük olanlara uyarsın.’ demişti. Ben de ona böyle bir şeyin olmadığını ve yarışmada kendi fikirlerimi uygulayacağımı söylemiştim. Bunun üzerine bana, ‘O zaman seninle orada iyi anlaşamayacağız.’ demişti. Ben de karşılık olarak ‘Evet, aynen öyle.’ yanıtını vermiştim. Tanışma ve ondan fikir alma olayımız bu kadar kısa ve net. Yapacak bir şey yok fikirlerimiz bir olmadı.’’

OYUNCU ARKADAŞI BURAK ARSLAN DA TEPKİ GÖSTERDİ!

Batuhan Karacakaya’nın açıklamalarının ardından Hakan Hatipoğlu’nun ‘Araya tanıdık birini soktu.’ diyerek işaret ettiği oyuncu Burak Arslan’dan da cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Batuhan Karakaya’ya desteğini dile getiren Burak Arslan, ‘’Batuhan gereken açıklamayı yapmış. Dualarım seninle. Konuştuğumuz gibi almadan gelme.’’ ifadelerini kullandı.