Batı medyası çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm şiddetliyle devam ederken bölgeden gelen Haberler hiç de iyi değil. Çatışmalar kent merkezlerine kadar inerken can kaybı her geçen dakika artıyor.

Ajansların geçtiği görüntüler halkın yaşadığı yıkımı ortaya koyarken, Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri aktaran bazı muhabirler, Rus işgalinden etkilenen Ukraynalıların yaşadıklarına odaklanmak yerine ırkçı söylemleri ile tüm dünyayı şaşırttı.

Özellikle Batı medyasında yer alan yayınlar, Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha “uygar” olarak nitelendirirken, kullanılan rahatsız edici ton sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.

BURASI AFGANİSTAN DEĞİL MEDENİ AVRUPA KENTİ

ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar D'Agata'nın ırkçı söylemini tarihi bir hata olarak yorumladı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DEĞİL

ABD'li muhabir Charlie D'Agata talihsiz yorumlarında yalnız değildi. İngiltere'den meslektaşı bir kadın muhabir de benzer söylemlerle ırkçılık kervanına katıldı.

ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." ifadelerini kullandı.

SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ AVRUPALILAR ÖLDÜRÜLÜYOR

BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.

BOMBALARDAN KAÇAN SURİYELİLERDEN BAHSETMİYORUZ

Fransız kanalı BFM TV'de konuşan başka bir yorumcu, “Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalıların bizimkine benzeyen arabalarla kendilerini kurtarmak için ayrılmalarından bahsediyoruz” dedi.

Fransız Gazeteci Ulysse Gosset'i ise yaptığı bir yayın sırasında “21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak'ta ya da Afganistan'daymışız gibi seyir füzesi ateşi var, hayal edebiliyor musunuz!” ifadelerini kullandı.