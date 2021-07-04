Başsavcılıktan Tosuncuk Mehmet Aydın açıklaması! İlk ifadesinde tosuncuk ne anlattı?

Türkiye’ye iade edilmek üzere sabah 09.50 sıralarında yola çıkan Mehmet Aydın, 22.30 sıralarında Türkiye’ye ulaşması beklenen Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Adliyesi’ne geldi.

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak” ve “Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak” suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir” denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın’ın Brezilya’da yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edildiği belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüphelinin, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Mehmet Aydın’ın, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu gibi adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını açıkladı.

2 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim olan Aydın, 77 bini aşkın kişiyi milyonlarca lira dolandırıp yurt dışına kaçmakla suçlanıyor.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Brezilya'da yakalanıp dün gece Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

TRT Haber'in ulaştığı ilk bilgilere göre, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.