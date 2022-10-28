Başsavcılıktan TBB davanamesi! Fincancı ve yönetimin görevden alınması istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması gerektiğini ifade eden Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

Şebnem Korur Fincancı, "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine" açıklamasını yapmıştı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (24 Ekim)kabine toplantısının ardından TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı üzerinden TTB'ye tepki gösterdi. "TTB Başkanı'yla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ise bugün partisinin grup toplantısında Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını, yönetimine en ağır ceza verilmesini ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yönetiminin Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep etti.