Başkurdistan Türk mü, hangi ırk? Başkurdistan hangi dili konuşuyor?

Başkurdistan Cumhuriyeti, idari açıdan üniter bir yapıya sahiptir. Devletin temel işleyişindeki üç ana erk; yasama, yürütme ve yargı dikkate alındığında, yerel yönetimlerin hemen hemen herhangi bir gücü yoktur. İllerin ve diğer birimlerin yönetimi, merkezi yönetimden sonra gelir. Yerel yönetimler yalnızca bulundukları yerde hizmet vermek amacıyla kurulmuş durumda. 54 il içerisinde büyükşehir olan 8 kent ise şöyle: Ufa, Sterlitamak, Salavat, Neftekamsk, Oktyabrski, Kumertau, Sibay, Ağizel.

BAŞKURDİSTAN HAKKINDA BİLGİLER

Başkurdistan, Rusya sınırları içinde yer alan özerk bir cumhuriyettir. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Rusya'ya bağlıdır. İdil Nehri ile Ural Dağları arasında yer alır.

Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa şehridir. 2010 nüfus sayımı itibarıyla 4 milyon 72 bin 292 nüfusa sahip Başkurdistan, Rusya'nın en kalabalık özerk cumhuriyetidir.

28 Kasım 1917 tarihinde kurulan Başkurdistan, 20 Mart 1919 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki ilk özerk sosyalist cumhuriyettir.

Başkurdistan Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasası uyarınca, Başkurdistan bir devlettir, ancak egemenliği yoktur. Başkurdistan hükümeti, 11 Ekim 1990 tarihinde Başkurdistan Devlet Egemenlik Bildirgesi'ni ilan ederek Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız bir ülke olduğunu duyurdu. Fakat kısa süre içerisinde bu karardan vazgeçerek SSCB'nin devamı olan Rusya'ya bağlı özerk bir devlet oldular. 11 Ekim günü Başkurdistan'ın 'Cumhuriyet Bayramı' olarak ilan edildi.

Başkurdistan Cumhurbaşkanı, dört yıllık dönem için halk tarafından seçilir. Cumhuriyet Anayasası'na göre cumhurbaşkanı, ülke halkının ve vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini garanti altına almakla, Başkurdistan Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi çıkarlarını korur ve kendi toprakları içerisinde meşruiyeti ve düzeni güvence altına almakla yükümlüdür.

Başkurdistan Cumhuriyeti meclisi, kısaca 'Koroltay' olarak bilinen bir parlamentodur. Meclis üyeleri, her beş senede bir halk tarafından seçilir. Meclisin 110 tane milletvekili vardır. Mevcut Anayasa ise 24 Aralık 1993 tarihinde yürürlüğe girdi.

Başkurdistan, Türki cumhuriyetlerden biridir ve Başkurt halkı Türk boyundan gelir. Fakat Başkurt yönetimi, 2015 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'ndan çıkma kararı aldı.

BAŞKURDİSTAN NEREDE?

Ülke, Asya ile Avrupa'nın birleştiği bölgede yer alır. Başkurtistan Cumhuriyeti, Güney Urallar'dan batıya doğru, Ağızel ve Kama nehirlerine kadar uzanır. Federasyon içinde Sverdlovsk Oblastı ve Perm Krayı (kuzey); Udmurtya Cumhuriyeti (kuzeybatı); Tataristan Cumhuriyeti (batı); Orenburg Oblastı (güney/güneybatı), Çelyabinsk Oblastı (doğu) ile komşudur. Güney yönünde Kazakistan ile Başkurdistan arasında Orenburg Oblastı yer almaktadır. Ülkenin yüzölçümü 143,6 bin km2'dir. Türkiye'nin yüzölçümü ise 783.562 km2'dir,